Gabadh ugu Deeqday Sideed qof Xubnaha jirkeeda

Lahaanshaha sawirka LAYZELL FAMILY Image caption Jemima' oo 8 qof ku caawisay xubnaha jirkeed

Gabadh 13 jir ah oo dhimatay ayaa 8 qof ugu deeqday xubno jirkeeda ka mid ah .

Gabadhani ayaa xubnaha jirkeeda dadka ay ugu deeqday waxaa ka mid ah shan caruur ah .

Jemima Layzell, oo ka soo jeeda magaalada Somerset,islamarkana dhimatay sanadii 2012, ayaa ku deeqday Wadnaheeda,Xamayti,sambabka,Beerka,iyo Kiliyaheeda.

Waalidiinta Jemima ayaa waxa ay sheegeen in gabadhooda ay ahayd mid firfircoon ,hal abuur leh islamarkana ay ku faraxsan yihiin waxa ay ka tagtay ee lagu xusuusanayo .

Dhaqaatiirta isbataalkii ay ku dhimatay gabadhani ayaa waxa ay sheegeen in uusan jirin qof kale oo xubno jirkiisa ka mid ah oo tiradani dhan ku deeqay inta ay taariikhda ogyihiin.

Jemima ayaa taagnida ka dhacday xilli ay hoyadeed isu diyaarinaysay dabaaldaga dhalashadeedii 38aad waxa ayna dhimatay afar maalmood ka dib.

Wadnaheeda ,mindhicirka iyo xamaytida ayaa waxa loo galiyay oo lagu talaalay saddex qof oo kala duwan.

Sidoo kale Kiliyaha gabadhani ayaa waxa la siiyay laba qof oo kala duwan.

Beerkeeda ayaa laba loo qaybiyay islamarkana waxa lagu kala talaalay laba qof oo kala duwan.

Caadiyan in xubnaha jirka oo lagu deeqo ayaa waxa lagu talaali jiray 2.ilaa 6 qof balse 8 qof in loo qaybiyo xubno lagu deeqay ayaa ah mid aan horay u dhicin.

Hooyada dhashay Jemima ,Sophy Layzell,oo imika 43jir , iyo aabaheed Harvey Layzell,oo 49 jir ,ayaa waxa ay sheegeen in ay ogaayeen Jemima in ay doonaysay in ay noqoto deeq bixiye islamarkana inta aysan dhiman todobaadyo ka hor ay kala hadleen.

Sophy Layzell ayaa sheegtay in ay aad ugu adkeed in ay ku deeqaan xubnaha jirka ee gabadhooda balse uu ahaa go'aanka saxda ah.

"Wax yar uun ka dib markii Jemima ay dhimatay,ayaa waxa aan daawanay barnaamij ku saabsan caruur sugaya in wadno loo galiyo isbataalka magaalada Berlin ayay tiri Sophy ".