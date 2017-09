Golaha Ammaanka QM oo cambaareeyay tijaabadii Kuuriyada Waqooyi

Image caption Gantaal Tijaabo ah

Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si xooggan ugu cambaareeyay Kuuriyada Waqooyi inay sameysay wax uu goluhu ugu yeeray tijaabo gantaal oo daan-daansi ah.

Ka dib kulan degdeg ah oo ay isugu yimaadeen Mareykanka, Shiinaha iyo Ruushka ayay isku raaceen inay kasoo horjeedaan in Kuuriyada Waqooyi ay dulmarisay gantaal ridada dheer waqooyiga jasiiradda Hokkaido ee dalka Japan.

Balse kulankan Golaha Ammaanka laguma soo hadal qaadin bayaankii Qaramada Midoobay ee dhigayay in cunaqabateyno dheeraad ah Kuuriyada Waqooyi la saaro.

Madaxa haatan ee Golaha Amaanka, safiirka u fadhiya Ethiopia Qaramada MidoobayTekeda Alemu, ayaa aqriyay bayaanka sida wadajirka ah ay Goluhu usoo saareen.

Golaha Amaanka ee Qaramada midoobay waxa uu ku adkeeyay dhammaan dowladaha xubnaha ka ah golaha inay si buuxda oo degdeg ah u dhaqan galiyaan dhamaan qaraarada golaha.

Sidoo kalena Golaha Amaanku waxa uu xoojiyay in ay muhiim tahay in Kuuriyada Waqooyi ay si degdeg ah oo daacad ah u fuliso tallaabada ah in ay hubkeeda nuyuuklerka ka tanaasusho iyada oo qaadeyso tallaabooyin muuqda sidoo kalena ka shaqeynta yareynta xiisada ka taagan gacanka jasiirada Korea.

Safriika Ruushka ee Qarmaada Midoobay, Vasilly Nebenzia, oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in diblomaasiyadu tahay wadada kaliya ee lagu xalin karo xiisada Kuuriyada Waqooyi.