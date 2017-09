Halista Heerka Argagixisada UK oo la sheegay in ay tahay mid sareysa

Lahaanshaha sawirka PA Image caption .

Heerka khatarta argagixisada UK ayaa sare loo qaaday islamarkana waxaa la gaarsiiyay heerkii ugu sareeyay ,xilli ay booliiska wali baadi goobayaan qofkii ka danbaysay weerarkii lala beegsaday Tareen magaalada London.

Raisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay in khatarta ay imika tahay mid halis ah ,taasi oo mincanheedu tahay in ay suuragal tahay in weeraro dheeraad ah ay dhici karaan.

Booliiska ayaa waxa ay sheegeen in 1,000 ah ciidamada dalkaasi lagu arki doono wadooyiinka guud ahaan dalkaasi ka dib markii la codsaday in militariga ay gacan ka gaystaan sugida amniga.

Kooxda la baxday dowlada Islamka ayaa sheegtay masuuliyada weerarka ka dhacay magaalada London ee caasimada Britain.

Mrs May ayaa sheegtay in militariga ay gacan siin doonaan booliiska islamarkana waardiyayaasha goobaha muhimka ah ay badali doonaan ciidamada hubaysan.

Madaxwayne Trump ayaa balanqaaday in ay Maraykanka si dhaw ula shaqayn doonan UK si loo joojiyo weerarada .

Weerarka London ayaa waxa ku dhaawacmay 29 qof oo intooda badan aysan qabin dhaawacyo halis ah.