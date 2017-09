Xaaska Nawaz Sharif oo ku guuleystay doorasho ku celis ah

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Dhanka midig Maryam Nawaz gabadha ay dhashay, dhanka bidixna waa Kulsoom Nawaz xaaska Nawaz Sharif

Xaaska Raysal wasaarihii xilka laga qaaday ee Pakistan, Nawaz Sharif, ayaa ku guuleystay doorashada ku celiska ahayd ee ka dhacday magaalada u kasoo jeedo ee Lahore.

Natiijada hordhaca ayaa muujinaysa in Kulsoom Nawaz ku horeys shan iyo tobban kun oo cod.

Doorashada ayaa la qabanayaa kadib markii maxkamadda ugu sarreysa dalkaasi aya musuqmaasuq ku xukuntay Nawaz Sharif laashayna joogitaankiisa xafiiska.

Maxkamadda ugu sarreysa Pakistan ayaa xilka ka qaadday Sharif kaddib markii lagu eedeeyay in qoyskiisa ay ku lug leeyihiin shirkado ajnabi ah.

Sharif ayaa mar walba beeninayey eedeymahaasi, balse maxkamadda ayaa laashay isku dayo lagu doonayay inay dib u eegto go`aankeeda.

Xisbiga talada dalkaasi haya ee PMLN ayaa sheegaya in guushani ay cadeyn u tahay in shacabka Pakistan rumeysanyihiin in Nawaz sharif uu dhibane u noqday shirqool siyaasadeed.

Kulsoom Nawaz, waxay haatan magaalada London ugu maqan tahay daaweyn cudurka kansarka ah, waxaanay ku guulaysatay 61,254 cod oo waxay musharaxii ugu soo dhawaa kaga badisay 14,188 oo cod.