Dad badan oo u xanibmay shidaal yari soo wajahday diyaaradaha New Zealand

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Kumannaan rakaabka diyaaradaha ah ayaa ku xayirmay Auckland Isniintan ka dib markii ay dilaacday dhuun shidaalka gayn jirtay garoonka diyaaradaha ee ugu wayn dalka New Zealand.

Dhuunta duleeshantay ayaa ahayd sida kali ah ee uu shidaal ku gaari jiray garoonka Auckland Airport.

Caqabadan soo wajahday garoonka ayaa la filayaa in ay toddobaad sii jirto, waxaana socota dayactirka lagu samaynayo dhuunta shidaalka qaadda.

Shidaalka la heli karo ayaa gabaabsi ah diyaaradduna waxay doonayaan in ay shidaal ka sii qaataan Australia si aysan u sii socdaan duulimaadyada dhaadheer.

Garoonka diyaaradaha ee Auckland Airport oo sannadkaste ay adeegsadaan 18 milyan oo rakaab ah ayaa sheegay in kambaniyadu ay masuul ka yihiin shidaalka diyaaradaha, ayna hoos u dhigeen shidaalkii.

Shirkadda diyaaradaha ee Air New Zealand ayaa sheegtay in shidaalka garoonku uu 30% ka hooseeyo intii uu qaaday, ayna taasi ku keenayso in ay ku hakadaan Australia iyo Pacific si ay shidaal uga sii kordhistaan.

Shirkaddu waxay sheegtay in 2,000 oo rakaab ah ay saamaysay duulimaadyo la baajiyay Isniintan.