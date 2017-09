Xayawaanka halista ugu jira in ay dunida ka dabar go'aan

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Maroodiga wuxuu ka mid yahay xayawaanka laga baqayo in uu dabar go'o.

Dhammaan xayawaanaadka ugu weyn iyo kuwa ugu yar caalamka ayaa gebi ahaan wajahaya halista ba'an oo ah in ay dunida ka dabar go'aan, sida lagu sheegay daraasad dhawaan la sameeyay.

Seynisyahannada ayaa sheegaya xayawaanka laf-dhabarleyda dhex-dhexaadka ahi ay halis weyn ku jiraan.

Waxayna khubaradu ku baaqayaan in la qaado tallaabooyin lagu badbaadinayo xayawaankaasi.

Noolaha waaweyn sida maroodiga oo kale ayaa waxa halis ku haya ugaaratada sharcidarada ah, halka kuwa sida shimbiraha oo kale ay halis kala kulmayaan wasakheynta hawada iyo xaalufinta dhirta.

"Laf-dhabarleyda ugu waaweyn ayaa inta badan waxay halis kala kulmayaan bani'aadamka oo laynaya," ayay sheegeen koox khubaro ah oo uu horkacayo bare-sare Bill Ripple, oo ka tirsan jaamacadda Oregon ee dalka Mareykanka.

Lahaanshaha sawirka JURGEN LECKIE Image caption Libaax badeed

Daraasaddan ayaa xoojineysa caddeymo sheegaya in xayawaanno badan ay dabar go'ayaan, arrintaas oo keentay in la isku dayo in la ogaado waxa ugu weyn ee galaafanaya nolasha xayawaankani.

Arrinta ugu muhiimsan ayaa ah xajmiga xayawaanka. Daraasad lagu sameeyay shimbiraha iyo xayawaanka naasaleyda ah ayaa lagu ogaaday in kuwa xajmigoodu weyn yahay ay halis ugu jiraan in ay dabar go'aan.

Daraasaddan ayaa muujisay in marka la is barbar dhigay shimbiraha, naasaleyda, kalluunka iyo xamaaratada kale ay inta badan halis ay ku jiraan kuwa aadka u yaryar.

Lahaanshaha sawirka DAVE YOUNG

Xayawaanka waaweyn sida maroodiga, wiyisha iyo libaaxa ayaa in badan waxa ay helayaan dadaallo lagu badbaadinayo.

Haseyeeshee noolaha sida kalluunka, shimbiraha, raha ama rakaha iyo sidoo kale goroyada nooca laga helo dalka Soomaaliya ayaa inta abdan la iska illaaway.

Daraasaddan ayaa khubaro ka kala timid waddamada Mareykanka, Britain, Switzerland iyo Australia waxay isbarbardhig ku sameeyeen xajmiga xayawaanka laf-dhabarleyda ah oo ka kooban 25,000 oo nooc.

Khubadardu waxay sheegayaan in ay muhiim tahay in la qaado tallaabooyin lagu badbaadinayo noolaha.

Lahaanshaha sawirka FACTCATDOG

Halista ay wajahayaan xaywaanada:

Kalluumeysi sharciyeysan iyo mid aan sharci ahayn

Ugaarsiga raadinta cunto, ganacsi ama dawo

Wasaqeynta wobiyada iyo harooyiinka

Beeraha

Deegaameynta kaymaha

Hormarinta