Sirta maqalka guumeysta ee aadanuhu ka faaiidaysan karo!

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Guumeys

Nooc ka mid ah shimbirta guumeysta ah ayaa la ogaaday in aysan ka gaboobin xagga maqalka ama dhegaha, sida ay shaaciyeen seeynisyahano cilmi-baaris ku sameeyay.

Waxa kale oo cilmi-baarista lagu ogaaday in shimbiruhu ay iska daweyn karaan dhegaha marka ay gaboobaan , waxaana loo malaynayaa in habkan uu bini'aadamkana ka caawin karo in ay iyaguna ay maqalkooda daweyn karaan marka uu qofka gaboobo.

Ninka lagu magacaabo Georg Klump oo ka tirsan jaamacadda Oldenburg ee dalka Jarmalka oo ka mid ahaa cilmi-baarayaasha ayaa sheegay in guumeysta ay maqalkeeda uu caadi ahaado illaa xiliga gaboowga.

"Shimbiraha waxa ay maqalkooda u daweyn karaan sida ay bini'aadamka u daweeyaan dhaawacyada jirka kasoo gaara" ayuu yiri.

Bini'aadamka ayaa la sheegay in aysan u suurtogalaynin in ay dib ugu soo baxaan unugyada maqalka, balse shimbiruhu dib ayay ugu soo baxaan.

Qofka marka uu gaaro 65 jir, waxa uu lumiyaa 30 moowjad oo ka mid ah hirarka maqalka.

Dr. Stefan Heller oo ka tirsan jaamacadda Stanford oo ka hadlay daraasaddan oo lagu daabacay majaladda Royal Society Proceediings B, ayaa sheegay in ay tahay in la'is barbardhigo daraasadan shimbiraha iyo kuwa laga sameeyay naasleyd.

Illaa 5 shimbir oo guumeys ah ayaa daraasadda lagu sameeyay, waxaana lagu tabobaray in ay meel cayiman u duulaan, kadibna waxaa la maqashiinayaa shanqar, halka ay shanqarta ka yeertayna waxaa ugu kaydsan cunto ay jecelyihiin.

Mid ka mid ah guumeysta ayay da'deedu ahayd 23 jir , da'daasi oo ah mid aad u weyn marka la eego cimriga shimbiraha , waxaana la ogaaday in aysan ka maqal yarayn shimbirihii kale ee aad uga da'yaraa.

Guumeysta ayaa aad ugu tiirsan dareenkeeda maqalka, kaas oo xiliga habeenkii ah ay ku ugaarsato.

Cilmi-baarista xayawaanka lagu sameeyo ayaa waxaa inta badan looga gol leeyahay in aadanuhu ka faa'iideystaan, gaar ahaan arrimaha caafimaadka iyo sancooyinka kale ee casriga ah.