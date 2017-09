Khatar kale oo soo food saartay Muslimiinta Rohingya

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Dadka Rohingya ayaa lagu tilmaamay dad aan saaxibo ku lahayn caalamka

Gudaha Myanmar, ma aha goob laga jecelyahay Dadka qowmiyadda Rohingya, waxaana loo diiday dhalasahada dalkaasi,,sidoo kale dibadda inta badan kuma laha saaxib.

Dowlada Hindiya ayaa hadda sheegtay in dadka Rohingya ee ku nool dalkeeda ay halis ku yihiin amniga qaranka.

Markii ugu horeysay ayaa wasiir ka tirsan dowladda Hindiya ku dhawaaqay in la dhoofin doono oo la rari doono dadka Rohingya ee ku sugan dalkaasi.

Tirada dadka Rohingya ee Hindiya ku nool ayaa gaarayso ku dhawaad 40,000, oo ay ka mid yihiin 16,000 oo ay Qaramada Midoobey qaxooti ahaan u diiwaangalisay.

Dadka Rohingya, oo tiradooda ay tahay ku dhawaad 1 milyan ayaa waxa ay dowladda Myanmar u aragtaa in ay yihiin dad soo galooti ah oo ka yimid Bangladesh.

Markii ugu horeeysay ee ay yimaadeen Hindiya dadka Rohingya ayaa ahayd sanaddii 1970-kii waxayna imika ku nool yihiin guud ahaan daafaha dalkaasi, qaarkoodna waxay ku jiran xeryo qaxooti.

Ku dhawaaqida dowlada Hindiya ee ah in ay dadka Rohingya halis ku yihiin ammaanka ayaa ku soo beegmaysa xilli 400,000 oo Muslimiinta Rohingya ay ka soo qaxeen gobolka Rakhine.

Dood ku saabsanayd qorshaha ay Hindiya ku doonayso in ay ku rarto dadka Rohingya ayey dowladda ka sheegtay inay hayso warar sirdoon oo muujinaya in qaar ka mid ah qoomiyadaha ay xiriir la leeyihiin kooxo argagixiso.

Dowladda Hindiya ayaa sheegtay in "kooxaha qaar ay saldhigyo ku leeyihiin dalka Pakistan".

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Dadka Rohingya ee ku nool Hindiya ayaa u badan dad xerooyiin ku jira

Dowlada ra'iisul wasaare Narendra Modi ayaa sheegtay in qaar ka mid ah dadka Rohingya ee ku nool Hindiya ay ku howlan yihiin arrimo ka dhan ah qaranka iyo howlo sharci daro ah taasi oo dhalin karta xiisad dhanka diinta ah.

Khubarada ayaa rumaysan in aan la dhayalsan karin khatarta ka imanaysa jabhada cusub ee Rohingya ee lagu magacaabo Ciidamada Badbaadinta Arakan Rohingya (Arsa).

Khabiirka lagu magacaabo Subir Bhaumik ayaa ku tilmaamay jabhada ARSA kuwa xoog badan oo haysta dhiiragalin.

Balse ma cadda baaxada ay leedahay caddeynta ay dowladda Hindiya u hayso in dadka Rohingya ay xiriir la leeyihiiin kooxo argagixiso.

Waxa ay sidoo kale su'aalo ka taagan yihiin tillaabada la soo jeediyay in lagu raro dadka Rohingya ee ku nool Hindiya iyada oo qoomiyad dhan loo ciqaabiyo "dembiyo" ay suuragal tahay in ay galeen qaar ka mid ah bulshadaas.

Haddii aan si kale u dhigno Su'aalaha la is waydiinayo waxaa ka mid ah 'Sax ma tahay in loo arko dhammaan dadka Rohingya in ay khatar ku yihiin ammaanka"?

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Myanmar waxa ay u aragtaa Rohingya in ay yihiin soo galooti

Inta ay la egtahay awoodda iyo galaangalka jabhada Rohingya ee lagu magacaabo Arakan Rohingya Salvation Army Ayaan wali cadayn.

Dhibaatada hadda ka taagan gobolka Rakhine ayaa bilaabatay August ka dib markii ay jabhadaasi weerar ku qaadeen saldhigyo boolis.

Wasiirka arrimaha dibadda Hindiya, Rajnath Singh, ayaa ku adkaystay in dadka Rohingya aysan ahayn qaxooti ama magangalya doon balse ay yihiin soo galooti sharci daro ah.

Laakiin, dadka dhaliila dowlada Hindiya ayaa sheegaya in aysan Hindiya qaadi Karin tallaabadaas, oo uu qabanayo sharciga Qaramada Midoobey ee qaxootiga ee dhigaya in dadka magangalya doonka aan lagu celin karin goobo halis ah.