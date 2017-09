Lahaanshaha sawirka Courtesy Adam Scotti/Twitter Image caption Amiir Harry, Midig) iyo sawir qaade Adam Scotti, (bidix)

Amiir Harry ayaa Canada ka helay nin ay aad isugu eg yihiin oo ah sawir qaadaha Ra'iisul wasaare Justin Trudeau.

Adam Scotti ayaa ku sugnaa meel ay ka socdeen ciyaaraha fudud oo Trudeau uu u tagay in uu soo daawado xarigana ka jaro.

Laakiin Ra'iisul wasaaraha ayaa kaamiro soo qaatay si uu u sawiro labada qof ee isu eg.

Mr Scotti ayaa markaa ka dib sawirka ku baahiyay Twitter-ka asigoo muujinaya sida uu ugu egyahay Amiir Harry-ga UK.

Amiir Harry Wuxuu u safray Toronto oo ciyaaraha ay ka dhacayeen, wuxuuna la fadhiyay Ra'iisul wasaraha iyo marwada koobaad ee Mareykanka Melania Trump.

Ra'iisul wasaare Trudeau ma ahayn qofka keli ah ee fahmay in labada nin ay isu egyihiin.

Qof kale ayaa Twitter-ka soo geliyay muuqaalka taageerayaal sugaya Amiir Harry, balse markii Mr Scott uu soo galay ayay taageerayaasha ku dhawaaqeen 'Harry'.

Mr Trudeau, oo ka dambeeyay ma uusan fahmin arrinta, balse waxyar ka dib ayuu u gacan haatiyay sawir qaadihiisa si dadka ay u fahmaan in uusan Harry ahayn.

Mr Scotti ayaa aad ugu farxay in ay isu egyihiin Amiir Harry oo ay dhashay boqoradda UK. Wuxuu ku kaftamay in uu sugayay in la weydiisto in uu iska dhigo Harry oo booskiisa uu galo.

Scotti ayaa horey ugu guuleystay in uu taageero badan ka helo Canada, ka hor intaan la ogaan in uu u egyahay Amiir Harry.

Amiir Harry ayaa aasaasay ciyaaraha fudud ee Ivictus oo uu ugu talagalay ciidamada dhaawacmay ama xanuunsan iyo dumarka ka mid ahaan jiray askarta.

Qiyaastii 550 rag iyo dumar oo 15 dal ka kala socdo ayaa tartami doono sideed maalmood.