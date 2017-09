Haweenka Sacuudiga oo loo ogolaaday in Gawaarida ay Kaxeeyaan

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Haweenka Sacuudiga

Boqorka Sacuudiga boqor Salman ayaa soo saaray Digreeto u ogolaanaysa haweenka Sacuudiga in ay gawaarida kaxeeyaan markii ugu horeysay.

Arrintan ayaa waxa si wayn ugu farxay dadkii u ololaynayay muddada dheer in haweenka loo ogolaado in ay gawaarida kaxeeyaan.

Boqortooyada Sacuudiga ayaa ah dalka kali ah ee caalamka aan haweenka loo ogolayn in ay gawaarida kaxeeyaan.

Ilaa waqti xaadirkan ,ragga oo kali ah ayaa loo ogol yahay Laysinka darawalnimada islamarkana haweenka lagu arko iyaga oo gawaari kaxaynaya waxa ay halis ugu jiraan in la xiro ama la ganaaxo.

Ammaanta iyo soo dhawaynta loo jeediyay tillaabadan ayaa ka imanaysa gudaha Sacuudiga iyo caalamka intiisa kale.

Madaxwaynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay tahay tillaabo wanaagsan oo loo qaaday hormarinta xuquuqda Dumarka.

Sahar Nassif oo u ololayn jirtay in Dumar loo ogolaado in ay gawaarida kaxeeyaan ayaa BBC u sheegtay in ay si aad ah ay ugu faraxsan tahay go'aankan islamarkana markii ay maqashay ay damaashaad samaysay.

"Waxa aan hadda doonayaa in aan iibiso Gaarigii aan ku riyoon jiray,waxa uuna midibkiisa noqon doonaa madow iyo cagaar isku jira!"ayay si farxad leh u tiri Nassif

Maxaa hadaba xiga oo dhici doona?

Waxaa la dhisi doonaa guddi heer wasiiro ah oo tali ka baxiya arrintan muddo 30 maalmood gudahood ah.

Amarka boqorka ayaa la dhaqangalin doonaa 24 June 2018

Danjiraha Sacuudiga u fadhiya Mareykanka, Khaled bin Salman, ayaa xaqiijiyay in haweenka aysan ragga uga fasax qaadan doonin wadadi Gawaarida islamarkana ay Gawaarida ku wadi karaan meel kasta oo Sacuudiga ka tirsan.

Waddo sidee ah ayaa loo maray isbadalkan?

Kooxaha u dooda xuquuqda aadnaha ee Sacuudiga ayaa sanooyiin badan u ololeyn jiray in haweenka loo ogolaado in gaadiidka ay kaxeeyaan.

Haweenka kaxeeya gaadiidka ayaa xabsiga la dhigi jiray ,waxaana lagu eedeeyn jiray in ay sharciga jabiyeen.