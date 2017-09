Shiinaha oo shaqada ka joojiyay shirkadaha Kuuriyada Waqooyi

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Kuuriyada Waqooyi waxay qabatay dhoola-tusyo badan oo ka dhan ah Mareykanka

Shiinaha ayaa shirkadaha Kuuriyada Waqooyi ee ka shaqeeya dalkiisa u sheegay in ay howsha joojiyaan. Wuxuu u muuqdaa in uu fulinayo dalabka cusub ee Mareykanka ee lagu cunnaqabateynayo Pyongyang.

Shirkadaha waxay shaqada si rasmi ah u joojin doonaan horraanta bisha January ee sanadka soo socda. Sidoo kale shirkadaha ay wada leeyihiin Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa la xiridoonaa.

Shiinaha waa xulafada ugu wayn ee Kuuriyada Waqooyi, wuxuuna horey u mamnuucay dhoofka dharka iyo shidaalka ee labada dhinac.

Arrinta uu Shiinaha sameynayo waxay qeyb ka tahay jawaab caalami ah oo laga bixinayo tijaabadii lixaad ee ugu waynayd ee Nukliyeer ah oo ay Pyongyang sameysay.

Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay, oo Shiinaha uu xubin ka yahay, ayaa 11-kii bsihan, si aan kala har lahayn ugu codeeyay xayiraad cusub oo dhan ah maamulka Kim Jong-un.

Wasiirka ganacsiga ee Shiinaha ayaa sheegay in 120 maalmood lagu meelmarinayo go'aanka shaqada looga joojinayo shirkadaha dalkeeda ku yaalla ee Kuuriyada Waqooyi laga leeyahay.

Kuuriyada Waqooyi, dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba, waala go'doomiyay. Waxay ganacsi awood leh la wadaagtay Shiinaha.

Maamulka Beijing ayaa lagu garanayay in uu difaaco dalka deriska la ah, laakiin wuxuu dhalleeceyn jiray barnaamijka nukliyeerka iyo hadallada adag ee Kim.

Horraantii sanadkan, waxay joojisay dhuxusha ay ka qaadan jirtay Pyongyang iyo birta laga helo xuduudda labada dhinac ay wadaagaan.

Markii laga joojiyay ganacsiga dharka ee Shiinaha, Kuuriyada Waqooyi waxay lumisay dhaqaale ku tiirsan dakhligooda lacagta caalamiga ah.

Beijing waxaa saarnaa cadaadis gudaha ah oo lagu dalbanayo in tallaabo ay ka qaado madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.

Trump ayey ku eedeynayaa in uu cambaareeyay, marna amaanay tallaabooyiinka Shiinaha ee gobolka.

Mr Trump ayaa sidoo kale dagaal afka ah la galay Kuuriyada Waqooyi. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayuu ku tilmaamay 'ninka madfaca' oo ku jira 'howlgal isqarxin'.

Wuxuu ku hanjabay in uusan haysan dooq aan ka ahayn "in uu burburiyo" Kuuriyada Waqooyi, haddii ay qasab noqoto in Mareykanka uu difaaco xulafadiisa.

Mr Kim oo jawaabay wuxuu Trump ku tilmaamay "qof aan waxba ogayn oo isku dhexyaacay". Wuxuu intaa ku daray in hadalka Madaxweynaha Mareykanka uu yahay midka ku qancinaya in uu nukliyeer sameysto.

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu eedeeyay in uu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Kuuriyada Waqooyi, inkastoo Washington ay arrintaasi dib ka beenisay.