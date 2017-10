Somaliland oo ka digtay in ugaarta Harimacadka si sharci darro ah dibedda loogu dhoofiyo

Wasaaradda Deegaanka iyo Horumarinta reer Guuraaga ee Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Somaliland, ayaa ka digtay in ugaarta duurjoogta gaar ahaan Harimacadka ay si sharci darro ah dad dibedda ugu dhoofiyaan.

Wasaaraddu waxa ay sheegtay in ciddii lagu helaa falalka noocaas ah la marin doono cadaallada oo la saamixi doonin, waxayna intaa ku dartay in ugaartan oo dunida ka sii dhammaanaysa ay tahay in dadweynuhu ay gacan ka gaystaan sidii loo dhowri lahaa.

Haddaba wasiirka deegaanka Somaliland, Marwo Shukri Xaaji Bandare, ayaa umuurtan uga warrantay weriyaha BBC-da ee Hargeysa Axmed Saciid Cige.