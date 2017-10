Xanuun saameeyay Mid ka mid ah lixdii qof ee UK ku nool

Lahaanshaha sawirka Other

Warbixin la soo saaray ayaa lagu sheegay in qof ka mid ah lixdii qof ee UK ku nool in uu qabo xanuun dhanka maskaxda ah.

Hay'adda caafimaadka ee Britain ee NHS ayaa baahisay in xanuunkaas uu saameeyay dadka da'dooda ay u dhexeyso 16 illaa 64 sano.

Ha ahaato arrin qoys ama saaxiib, deris ama qof aad shaqo wadaagtaan; fursaddu waxay tahay in dadka oo dhan ay garan karaan qofka uu xanuunka saameeyay.

Waxaana la ogyahay in qiimeynta noocan ah ay tahay mid aan caadi ahayn oo dadka qaar ay dood ka keeni karaan.

Ra'iisul wasaaraha Britain, Theresa May ayaa qorsheyneyso in isbuuca soo socda ay ku dhawaaqdo sida uu noqonayo daryeelka.

Warbixinta waxay muujineysaa caqabadaha ay wajeheyso Ra'iisul wasaaraha ee la xiriira arrimaha caafimaadka.

1. Dhibaatadu way kordheysaa

Waxay u muuqataa in ay arrin caadi ah noqoneyso - gaar ahaan dadka si cad looga dareemayo calaamadaha cudurada maskaxda ku dhaca.

Tirada dadka qaba xanuunkan ayaa korortay dhowrkii sano ee la soo dhaafay, waxaana jirtay astaamo muujinaya kororkaas.

Cadeymo ay baahisay NHS waxay muujinayaan in dumarka ay ku badan yihiin xanuunnada saameeya maskaxda.

3. Maxaa sababay?

Shaki kuma jiro in dhibaatada ay ugu wacantahay dadka oo aan sheegin xanuunka ay dareemayaan.

Khubaradu waxay sheegayaan in dadka ugu badan ay iyagu is gaarsiiyeen dhibaatada ka dhalatay xanuunka. Waxaana jirto in 20 ama 30 sano ka hor aysan sidaa ahayn xaaladda.

Sidoo kale qaabka nolosha ee qarnigan 21-naad ayay sheegeen in xanuunnada ay sababeen.

"Dhaqaale xumada, baraha bulshada, warbaahinta iyo saameyntooda, iyo sare u kaca waxyaabaha aad filaneyso ee la xiriira sida noloshaadu ay noqon karto, ayaa sababa u ah dhammaan xanuunada maskaxda," sida ay khubarada seegeen.