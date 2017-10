Booliska oo baaraya 'dilaaga' Las Vegas waxa ku dhaliyay weerarka

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Ciidamo hubeysan oo ku sugnaa duleedka hotelka Madalaya Bay xilligii weerarka

Booliska ayaa ka shaqeynayo in ay ogaadaan waxa ku dhaliyay in uu dadka laayo, ninka lagu eedeynayo weerarkii Las Vegas.

Weerarka oo lagu qaaday bandhig faneed, waxaa ku dhintay 59 qof, waxaana ku dhaawacantay 527 qof.

Ninka weerarka qaaday, Stephen Paddock, oo 64 jir ahaa, ayaa rasaas ka soo riday dabaqa 32-aad ee hoteelka Mandalay Bay.

Rasaasta ayaa ku dhacday dadka oo ku sugnaa dhulka hoose oo xafladda bandhig faneedka ay ka socotay.

Booliska ayaa 23 qori ka helay qolka uu ka deganaa hotelka. Sidoo kale waxaa gurigiisa oo ku yaalla Navada laga helay 23 biskoolad iyo waxyaabo qarxa.

Laakiin, weli macadda sababta uu dadka u dilay iyo waxa ku dhaliyay.

Baarayaasha waxay ogaadeen in weerarka uusan wax xiriir ah la lahayn 'argagixiso caalami ah'.

Qaar ka mid ah baarayaashu waxay sheegeen in dhibaato dhanka maskaxda ah ay jirtay, balse taa lama cadeyn karo weli.

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Dad ku cararaya waddo oo ka baxsanayay weerarka

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weerarka ku tilmaamay "xumaan cad". Wuxuu ka hadlay Aqalka Cad, weerarka ka dib.

Maxaa laga garanayaa ninka weerarka qaaday?

Lahaanshaha sawirka Paddock family Image caption Ninka looga shakisan yahay weerarka Stephen Paddock - waqtiga sawirka la qaaday lama oga

Ninka falka ka dambeeyay booliska horey umaysan aqoon.

Wuxuu kasoo jeedaa magaalada Mesquite ee gobolka Navada. Wuxuu maalmo ka hor kireystay qol ku yaala dabaqa 32-aad ee hoteelka Mandalay Bay.

Eric Paddock oo la dhashay ninka falka gaystay ayaa warbaahinta u sheegay in uusan fahmi karin sababta walaalkiis ku kaliftay in uu falkaas ku koco.

Sanadkii 2012-kii ayaa la sheegay in Paddock uu dacwad ku furay hotel lagu magacaabo The Cosmopolitan Too, oo ku yaalla Las Vegas, kadib markii uu meel kasoo dhacay, wuxuuna ku eedeeyay dayacaad.

Balse 2014-kii ayay dacwadii la laabteen labadii dhinac ee ay quseysayba.

Lahaanshaha sawirka BBC/Laura Bicker Image caption Guriga uu degganaa Stephen Paddock

Waxaa gurigiisa laga helay rasaas aad u badan oo ku qarsoonayd gaari.

David Famiglietti oo hubka iibiya ayaa BBC-da u sheegay in Paddock uu qoryaha ka iibsaday dukaankiisa oo ku yaalla Waqooyiga Las Vegas.

Wuxuu sheegay in dhammaan wixii laga rabay uu keenay, sidoo kalena FBI-da ay taariikhdiisa eegeen.

Sikastaba, hubka uu iibsaday 'laguma sameynkarin wixii aan muuqaalka ka aragnay, haddii aysan been ahayn," ayuu yiri Famiglietti.