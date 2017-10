Dumarka Qatar oo qalinkooda kula dagaalamaya go’doominta

Lahaanshaha sawirka . Image caption Sheekha Hinda waa haweenay 33 jir ah oo la dhalatay boqorka Qatar.

Inkasta oo ay socdaal dadaalada dublamaasiyadeed ee lagu xalinayo khilaafka khaliijka, haddane dumarka dalka Qatar ayaa la sheegay in aqoontooda ay kula dagaalamayaan saamaynta xun ee go'doominta lagu sameeyay dalkooda.

Tusaale gabadh ka mid ah qoyska boqortooyada Qatar oo lagu magacaabo Sheekha Hinda ayaa ku sugan magaalada London ee UK, halkaas oo ay ka jeedinayso khudbado la xiriira wanaagga dalkeeda , horumarka uu sameeyay, iyo waxyaabaha uu hiigsanayo, waxayna doonaysaa in ay meesha ka baxaan afkaaraha qaar ee laga qabo.

Fikradaha laga qabo waxaa ka mid ah arrimaha ku saabsan xuquuqaha dumarka, sidaas darteed markii la weeydiiyay aragtideeda ku saabsan dumarka Sucuudiga ee wadista baabuurta loo fasaxay, hadalkaba dhexda ma aysan dhigin, jawaabta ayayna toos u abaartay.

"Waxaan leeyahay labo ilmood oo xanuunka neefta qaba, haddii saqdhexe habeenimo lagu soo boodo oo aan u baahdo in aan isbitaal geeyo, ninkaygana safar shaqo ku maqanyahay, markaas waxa aan ka hadlayno waa badbaado" ayay tiri iyada oo intaas ku dartay in ay soo dhaweynayso go'aanka dumarka Sucuudiga loogu fasaxay in ay baabuurta kaxaystaan.

Lahaanshaha sawirka ADRIAN HADDAD Image caption Ardayda Qatar boqolkiiba 60% waa dumar

Markii go'doominta la saaray dalkeeda kadib, waxa ay hormuud ka noqotay dadaalo lagu doonayo in adduunka intiisa kale lagu tuso wanaagga Qatar.

Waxa ay wax ku baratay jaamacadaha Duke ee Maraykanka iyo tan London ee UK.

"Markii aan Maraykanka joogay waxaan la'igu oran jirey, waxaan u maleynaa in aad teendhooyin ku nooshihiin" ayay tiri Sheekha oo sheegtay in aragti qaldan laga qabo dunida Carabta.

"Waa laga yaabaa in aan xagga dhaqanka iyo hiddaha uga duwanahay dadka kale, balse ma jirto kala duwanaansho kale, dhammaanteen waxaan rabnaa muwaadhiniin aqoon leh, iyo in qofkasta dalkiisa ku helo fursado" ayay intaas raacisay.

Lahaanshaha sawirka . Image caption Qatar ayaa samaysay maalgashi xooggan oo xagga waxbarashada ah, 8 jaamacadood oo caalami ah iyo 2 maxali ah

Waxbarashada Qatar waxa ay u tahay muhiimadda koowaad, waxayna dhisteen 8 jaamacadood oo caalami ah iyo labo maxali ah.

Sheekha ayaa waxa ay madax ka tahay Qatar Foundation oo ah hay'adda u xilsaaran maalgalinta waxbarasho ee Qatar, taas oo la asaasay wax ka badan 20 sano.

Waa arrin adag in la gaaro qorshaha fog ee ah in Qatar ay noqoto dal leh dhaqaale ku dhisan dad aqoontoodu sarayso, kuwaas oo diyaar u ah in ay wajahaan mustaqbalka marka ay dhammaadaan keydadka gaaska iyo shidaalka.

Balse waxbarashada waa mid horseedda in dadka isweeydiiyaan heerka dimoqoraadiyadda, markii arrintaas wax laga weeydiiyayna waxa ay tiri "Waan hubaa in doodahaas ay haddaba jiraan".

Balse waxa ay intaas ku dartay in dimoqoraadiyada ay tahay arrin dhinacyo badan loo fasiran karo oo micno badan leh.

Mar wax laga weeydiiyay waxbarashada dumarka ayay sheegtay in boqolkiiba 60% ardayda gudaha Qatar ay yihiin dumar.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Qatar waxa ay doonaysaa in ay isku filnaansho gaarto marka kaydka shidaalka uu dhammaado

Iyada hooyadeed waa Sheekha Moza oo lagu tilmaamay in ay tahay haweenka ugu saamaynta badan bariga dhexe, waxaana saamayn xooggan ku yeeshay nolosha qoyskooda.

Waxana ay qeyb ka tahay jiilka cusub ee qoyska boqortooyada Qatar oo doonaya in yool cusub ay ka gaaraan mustaqbalka.

Yoolka waxaa ka mid ah in maalgalin badan lagu sameeyo dhanka waxbarashada, iyo siyaabo kala duwan oo lagu dhiirogaliyo dadka taajiriinta ah ee Qatar ee iyagu aanan soo arkin wax dhibaato nololeed ah.

Awoodda dadban ee Qatar ayaa ah mid aad u saraysa, marka laga tago in ay martigalinayaan koobka adduunka, ayaa Qatar waxa ay hormuud ka tahay dalalka bixiya deeqaha waxbarasho.

Sheekha Hinda ayaa tiri "Islaamku ma qabo in aad sheegato haddii aad wax sadaqaysato" iyada oo ka hadlaysa mashaariicda badan ee daafaha adduunka ka fidiyaan.