Madaxweyne hore oo xabsiga ka soo dhex maamulaya doorashada Liberia

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Charles Taylor ayaa waxa uu horey u ahaa madaxweynihii Liberia

Madaxweynihii hore ee Liberia, Charles Taylor, ayaa ku jira xabsi ku yaala UK, isagoo ku qaadanaya xukun xabsi oo gaaraya-50 sano kadib markii maxkamadda dambiyada adduunka ay ku heshay in uu galay dambiyo uu ka geystay dalka Sierra Leone ee dariska la ah.

"haddii uu maanta soo laabto, waxaan u fidin lahaa roogga guduudan" ayuu yiri nin 32-jir ah oo lagu magacaabo Justin Luther-Cassel oo ku sugan magaalada Gbartala ee bartamaha Liberia.

Halkan waxa ay ahayd xarunta jabhaddii Charles Taylor sanadkii 1990-maadkii. Waxaa laga yaabaa in xaruntan ay sii burbureyso, balse magaca Taylor weli waa mid si xoog leh saamayntiisa ay uga muuqato halkan.

Image caption Halkan waa xaruntii hore ee jabhaddii Charles Taylor

Dadka waa kuwa weli xiiso weyn u qaba madaxweynahoodii hore, waxayna rajaynayaan in mar uu usoo laaban doono.

Xilli reer Liberia ay u dareerayaan doorashada madaxtinimo ee dalkaas, waxaa dib usoo laabtay saamaynta siyaasadda Taylor kadib markii musharaxa madaxtinimo ee Liberia, George Weah, uu madaxweyne ku xigeenkiisa u xushay xaaskii hore ee Charles Taylor oo lagu magacaabo Jewel Howard Taylor.

George Weah oo horey loogu yaqiinay in uu mucaarad ku ahaa Taylor, ayaa hadda la is weeydiinayaa waxa uu damacsanyahay.

Isbahaysi ay samaysteen xisbiga Weah ee CDC iyo kan Taylor ee NPP ayaa la shaaciyay kadib markii uu taleefoon xabsiga kasoo dhex direy Taylor la dhagaysiiyay dad taageerayaashiisa ah oo isugu soo baxay in ay dhigaan xafladiisa xuska dhalashadiisa.

Rodney Sieh oo ah tifaftiraha wargeyska Front Page Afrikaa oo daabacay macluumaadka wicitaanka taleefoonka Taylor ayaa sheegay in Taylor uu fahamsanaa in uu la hadlayay dad badan sida ka muuqatay fariintiisa oo dadka uu ugu sheegay in ay xisbiga taageeraan.

Xaaskiisii hore Mrs Howard ayaan qarinaynay xiriirka ay weli la leedahay Taylor, waxayna warfidiyeennada u sheegtay in Liberia ay u baahantahay in lagu celiyo dhabihii uu horey u jeexay Taylor markii uu madaxweynaha ahaa.

George Weah ayaa laftiisa qirtay in uu taleefoonka kula hadlay Taylor, balse wuxuu beeniyay in Taylor yahay kan u kala wada ololaha doorashada.

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Geirge Weah iyo xaaskii hore ee Taylor Mrs. Howard Taylor

Wuxuu difaacay xulashada Mrs Howard oo uu ku tilmaamay in ay ahayd hooyadii qaranka, dadkuna jecelyihiin.

Markii laga warheley wicitaanka Taylor ee xabsiga dhexdiisa, Aqalka Congress-ka Maraykanka ayaa meelmariyay qaraar lagu cambaareynayo wax kasta oo faragalin dibada ah oo lagu sameeyo doorashada Liberia.

Ergada Midoowga Yurub ee Liberia ayaa iyaguna sheegay in Charles Taylor uu qaadanayo 50 sano oo xabsi ah, islamarkaasna uusan kusoo laaban doonin Liberia.

Balse Taylor ayaa horey u sheegay in uu Liberia ku laaban doono.

Tafatiraha wargeyska warbixinta qoray, Sieh ayaa BBC-da u sheegay in Weah ay agtiisa joogaan dad badan oo horey ula talin jirey Taylor.

"Waxaa laga yaabaa in uu shaqsi ahaan isaga halkan joogin, balse wuu saamayn karaa, haddii dadkan xilka loo doorto" ayuu yiri.

Musharaxa la loolamaya Weah iyo Howard ayaa ah nin 73 jir ah oo lagu magacaabo Joseph Boakai oo madaxweyne ku xigeen kasoo ahaa dalkaas 12-kii sano ee lasoo dhaafay.

Image caption Joseph Boakai waa madaxweyne ku xigeenka Liberia, waana musharax madaxtinimo

Wuxuu madaxweyne ku xigeen usoo ahaa Ellen Johnson Sirleaf oo ahayd haweenaydii koowaad oo Afrika ka noqota madaxweyne, balse waxaa jiro warar suuqa ku jira oo sheegaya in ay isku dhacsanyihiin.

Mar uu BBC-da la hadlay ayuu sheegay in Liberia ay u baahantahay isbadal dhab ah.

Illaa 20 musharax ayaa u tartamaya xilka madaxtinimada ee Liberia, waxaana ka mid ah nin horay maareeye uga ahaa shirkadda Coca Cola oo lagu magacaabo Alexander Cummings.

Musharaxa guusha ay raacayso wuxuu u baahanyahay wax ka badan boqolkiiba 50%, codadka la dhiibto, waxaana la saadaalaaniyaa in wareeg labaad la'isla aadi doono.

Qodobka ugu muhiimsan ee reer Liberia ay ka fikirayaan ayaa ah nabad iyo xasilooni.