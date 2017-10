Ra'iisalwasaaraha Spain oo wacad ku maray in Katalooniya aysan go'i doonin

Lahaanshaha sawirka EPA

Ra'iisalwasaaraha Spain, Mariano Rajoy, ayaa sheegaya in dowladdiisa aysan ogolaan doonin in la dhaqan geliyo madaxbannaanida looga dhawaaqay gobolka Katalooniya.

Rajoy ayaa wargeyska El Pais u sheegay in Spain ay sii ahaan doonto hal waddan oo mideysan, waxa uuna diiday in uu caddeeyo in aan la hakin doonin madaxbannaanida ismaamulka gobolkaasi basle waxa uu sheegay in laga baaqsan doono in la qaado tallaabooyin adag.

Dadka diiddan in gobolkaasi uu ka go'o Spain inteeda kale ayaa waxa ay maalintii labaad isu soo baxyo ku qabanayaan xarunta Kalatooniya ee Baarseloona.

Maamulka gobolkaasi ayaa usbuuc ka qor qabtay afti loo qaadayo madaxbannaanida gobolkaasi, arrintaasi oo ay diidday dowladda dhexe ee Spain.

Dadka soo qaban-qaabiyay isu soo baxyadani ayaa waxay sheegayaan in ay matalaan inta badan dadka reer Katalooniya ee diiddan in gooni isu taagga gobolkaasi.