Sheekada aan laga hadli karin marka la joogo Myamar

Marka aad dhex joogtid caasimadda dalka Myamar ee Yangon, ma qiyaasan kartid in masiibo bini'aadanimo ay ka dhacayso gobolka galbeedka ee Rakhine, halkaas oo wax ka badan nus malyuun qof oo muslimiinta Rohingya ay ku barokaceen.

Magaalada Yangon ee dalkaas ugu weyn wax kasta waxa ay u muuqdaan caadi, waddooyinka waa kuwa nadiif ah, dhir cagaaran ayaa hareeraha waddooyinka iyo xaafadahaba ku teedsan, dadkuna waa kuwa dariiqyada maraya iyaga oo si wanaagsan usoo labistay rag iyo dumarba.

Dadka ma doonayaan in ay isticmaalaan kalmadda Rohingya, iyada oo saxaafadda ay ugu yeerto 'muslimiinta Bengali', halka qaarkood ay ku qeexaan soogalootiga sharci darada ah ee Bengaledesh ka yimid.

Markii dadka la weeydiiyo arrimaha Rohingya waa kuwa kugu mashquulinaya jawaabo kale sida 'dhibaatooyin kale oo badan ayaa dalka ka jira'.

Waxaa dadkan ka mid ah saxafiyiinta sida guddoomiye ku xigeenka golaha saxaafadda Myamar oo lagu magacaabo U Aung Hla Tun "dhibaatada waxa ay tahay isticmaalka siyaasadaysan ee kalmadan [Rohingya]. Markii aan yaraa waxaan lahaa saaxiibo badan oo Bengali ah, waligood ma aysan sheeganin in ay Rohingya yihiin… kalmadan waxa ay bilaabeen in ay isticmaalaan toboneeyo sano ka hor, dadkan ma ahan kuwa ka tirsan dalkan, taas waa xaqiiq" ayuu yiri.

Inkasta oo bogaga hore ee wargaysyada adduunka ay ciwaano waaweyn ku qoraan dhibaatada Rohingya, wargaysyada halkan ma ahan kuwa soo hadal qaada silica iyo dhibaatada ay wajahayaan muslimiinta Rohingya.

Taas badalkeeda waxaa si weyn loo shaacbixiyaa maqaalada iyo wararka ku saabsan ciidammada militariga oo heley xabaal wadareedyo la sheegay in lagu duugay dad Hindu ah oo dilkooda lagu eedeeyay jabhadda Rohingya ee Arsa.

Ardayda dhigata jaamacadda Yangon aragtidooda waa kuwa la mid ah sida dadka kale, waxana ay ardayda kuu sheegayaan in beesha caalamka ay heysato fikir qaldan.

Xitaa wadaadada buudiistaha ee iyaga qeyb ka ahaa kacdoonkii 2007-kii ee dimoqoraadiyada lagu dalbanayay ayaa qaba in dadka Rohingya aysan wax xaq ku lahayn dalkan Myamar.

Shaki ma lahan in arrinta muslimiinta Rohingya ay sare u qaaday taageerada loo hayo xisbiga Aung San Suu Kyi, taas oo aamusnaanteeda aad looga cambaareeyay adduunka intiisa kale. Maalin kasta waxaa Yangon ka dhaca banaanbaxyo lagu taageerayo haweenaydan.

Mas'uuliyiinta qaramada Midoobay ayaa dhibaatada ka dhanka ah Rohingya ku tilmaamay mid 'Isir sifeyn'ah , eedeyntaas oo ay beenisay dowladda Myamar.

Mid ka mid ah tifaftirayaasha wargeysyada Yangon kasoo baxa oo diiday in magaciisa la xuso ayaa sheegay in haddii ay si sax u tabiyaan arrimaha Rohingya in xitaa dadka ehelkiisa ay cadaawad u qaadayaan, wuxuuna intaas ku daray in kaliya ay sheegaan waxa ay dowladda soo saarto oo war ah.