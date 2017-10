Maxkamadda sare ee Kenya oo ogolaatay in murashaxiintii hore ay tartami karaan

Lahaanshaha sawirka .

Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa amartay in dhammaan murashaxiintii ka qaybqaatay doorashadii madaxweynenimada ee 8 Agoosto ay hadda u istaagi karaan doorashada ku celiska ah ee bishan dhammaadkeeda loo ballansan yahay.

Si waraaqaha lagu coddaynayo loogu soo daro murashax Ekuru Aukot iyo shan murashax oo kale.

Bishii hore ayay maxkamadda ugu sarraysa Kenya waxba kama jiraan ka soo qaaday doorashadii bishii Agoosto dhacay, iyada oo ku sababaysay in ay wax is dabomarinno dhaceen.

Guddiga doorashada ayaa markaas go'aansaday in ay markale tartamaan labadii ugu cod badnaa oo kala ah madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga oo madaxa u ah xisbiga mucaaradka ugu wayn.

Laakiin Aukot ayaa maxkamadda sare aaday isaga oo ku dooday in go'aankaasi uusan caddaalad ahayn oo ay ahayd in tartanka loo wada ogolaado dhammaan murashixiintii tartamay bishii Agoosto.

Ma cadda waxa uu go'aankani uga dhigan yahay doorashada loo ballansan yahay 26 bishan marka la fiiriyo in Raila uu isaga haray tartanka Talaadadii.

Si kastaba ha ahaatee qareen la haya xisbiga madaxweyne Uhuru ee Jubilee ayaa sheegay in ogolaanshaha murashaxiinta kale ay ka dhigan tahay in doorashadu ay u dhici doonto sidii loo qorsheeyay, ka haritaanka Railana aysan wax ahmiyad ah lahayn.

https://twitter.com/ahmednasirlaw/status/918015660298592256

Qareen kale oo la haya xisbiga Nasa ee mucaaradka ah ayaa isna sheegay in murashax Aukot oo doonaya sida Raila in la gilgilo gudiga doorashada in isna la filayo in uu ka hari doono doorashada 26 Oktoobar.

https://twitter.com/NelsonHavi/status/918011134426451969