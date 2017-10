'Ruushka oo sir ku xaday barnaamijka Kaspersky'

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Eugene Kaspersky ayaa aasaasay barnaamijka fayraska lagula dagaallamo ee Kaspersky, 1991-dii

Jawaasiista Israa'iil ayaa eegay burcadda internet-ka ee Ruushka u dhalatay oo adeegsanaya Software-ka Kaspersky, laba sano ka hor, sida ay ku warrameen warbaahinta Mareykanka.

Waxaa Ruushka lagu eedeeyay in uu doonayay in uu dhaco sirta Mareykanka, sida ayqoreen wargeysyada New York Times iyo Washington Post.

Sirdoonka Israa'iil ayaa arrinta ogaaday markii software-ka ay u adeegsadeen in ay ku dabagalaan burcadda.

Kaspersky ayaa beenisay eeda loo jeediyay, waxayna sheegtay shirkadda in aysan ka warhayn arrintaas, aysanna la shaqeyn maamulka Ruushka.

Bishii la soo dhaafay, dowladda Mareykanka ayaa dalkeeda ka mamnuucday adeegsiga software-ka lagula dagaallamo fayraska.

Israa'iil ayaa tilmaamtay in ay Mareykanka ku wargelisay dhacdada, taa oo sababtay in Mareykanka laga mamnuuco shirkadda.

Wargeyska New York Times ayaa sheegay in "dad badan lagu wargeliyay duullaanka internet-ka ee Ruushka".

Aaminidda waa "aasaasi"

Warqado la kala soocay ayaa la sheegay in lagala baxay kumbuutarada shaqaalaha laanta amniga gudaha Mareykanka ee NSA kuwaas oo adeegsanayay Kaspersky.

Laanta NSA, Aqalka Cad iyo safaaradda Israa'iil ee Washington ka maysan hadlin dhacdada.

Wargeyska New York Times wuxuu sheegay in safaaradda Ruushka aysan ka jawaabin dalabka warbaahinta ee ah in ay eeda ka hadlaan.

Shirkadda Kaspersky ayaa daabacday qoraal ay ku sheegtay in aysan weerarkaa ku lug lahayn, aysanna waxba ka ogeyn xaaladda.

"Ku kalsoonaanta alaabteena waa mid aasaasi u ah ganacsigeena, Kaspersky waxaa u yaalla in iskuday kaste oo la ogaado laga hortagayo," ayaa lagu yiri qoraalka.

Shirkadda ayaa tilmaamtay in aysan weligeed caawin, aysanna caawin doonin dowlad kasta oo dooneysa xadgudub dhanka internet-ka ah.