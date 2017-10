Farriin uu ka tagay nin dhintay oo dhaxalkiisa lagu qeybsaday

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Maxkamad ku taala Australia ayaa aqbashay in ay caddayn ahaan u aqbasho fariin taleefoonka lagu qoray, balse aanan la dirin, taas oo uu qoray nin isaga is dilay, kadibna maxkamadda waxa ay hantidiisii u xukuntay walaalihiis.

Ninka dhintay oo 55 jir ahaa ayaa qoray fariin uu hantidiisa oo dhan ugu wareejinayo walaalkiis iyo nin kale oo ay ilmo adeero yihiin, wuxuuna fariinta ku sheegayaa nambarka akoonkiisa bangiga iyo furayaasha iyo waliba lacag yar oo meel ugu jirtay, kadibna waa uu is dilay.

Balse fariinta ma uusan dirin, ee waxa laga heley iyada oo ku dhex kaydsan taleefoonka.

Xaaskii ninkan ayaa ku dooday in dhaxalka aanan la siin karin cid aanan iyada ahayn maadaamaa fariinta aanan la dirin.

Sida uu qabo sharciga dhaxalka uu ka tagayo qofka dhimanaya waa in saxiix laga hayaa qofkaas, labo qof oo marqaati ahna la helaa.

Xaakimka lagu magacaabo Susan Brown ayaa sheegtay in ereybixinta meesha ku qoran ay ka dhigantahay in ninka dhintay uu doonayay si dhab ah in dhaxalkiisa uu siiyo walaalkiis iyo ninka kale.

Sanadkii 2006-dii ayaa dalka Australia la badalay sharcigii adkaa ee dhaxalka ku saabsanaa ee hore, waxaana laga dhigay in la ogolaan karo dhaxalka sidan oo kale la'isugu qoro.