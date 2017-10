Facebook oo iibsatay App toddobaayo jiray

Lahaanshaha sawirka TBH Image caption App-ka thb waxaa la soo dajistay shan milyan oo jeer isaga oo sagaal toddobaad jira

App dhallinyarada ku dhiirigaliya in uu midba midka kale u wanaagsanaado ayay shirkadda Facebook siisatay lacag aan caddadeeda la shaacinin.

App-kan oo la dhoho thb oo laga soo gaabiyay "to be honest" ama "in daacad la ahaado" ayaa sagaal toddobaad oo kali ah jira, balse shan milyan oo jeer ayaa la dajistay.

Kuwii sameeyay App-ka ayaa sheegay in uu iskii u sii taagnaan doono balse uu hadda maalgalin badan ka heli doono shirkadda Facebook ee iibsatay.

"Waxaan ku qasbanahay in aan samayno siyaabaha ay nagu caawinayaan si aan u xaqiijino haddafka aan ka lahayn tbh, dad badanna ay noogu soo biiri lahaayeen" ayay tiri tbh.

Website tiknoolajiyadda ka warrama ee TechCrunch ayaa sheegay in App-kan cusub lakala siistay wax ka yar 100 milyan oo doolar, afarta ruux ee tbh gacanta ku hayayna ay ka mid noqon doonaan shaqaalaha Facebook.

Facebook oo war qoraal ah arrintan ka soo saartay ayaa sheegtay "in tbh iyo Facebook ay wadaagaan hadafyo isku mid ah taas oo ah in bulshada la isu keeno iyo in ay bulshadu ay wadaagto habab isu soo dhawaynaya.