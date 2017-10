Maraykanka oo Fatax ugu baaqay in ay hubka dhigaan

Lahaanshaha sawirka AFP

Dawladda Maraykanka ayaa ururka Xamaas ugu baaqay in ay waajib tahay in uu hubka dhigo haddii uu doonayo in uu door ka ciyaaro dawladd barlamaaneedka cusub.

Xamaas iyo garab ka mid ah Fatax oo ay is hayeen ayaa ku heshiiyay in ay soo afjaraan kala qaybsanaan adag oo dhex taallay muddo aad u dheer.

Laakiin ergayga madaxweyne Donald Trump, Jason Greenblatt ayaa sheegay in maamulkaste oo Faalastiiniyiintu ku midoobaan ay u baahan yihiin in ay aqoonsadaan dalka Israa'iil ayna hubka ka dhigaan wax ay ugu yeereen argagixisada.

Masuuliyiinta Xamaas ayaa dalabka Maraykanka ku tilmaamay "faragalintoodii caadiga ahayd".