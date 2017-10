"Muqdisho ma niyad jabin"

Image caption Guryaha burburay qaar ka mid ah ayaa dib loo dhisayaa

Isgoyska Soobe waxaa ka bilowday dayactir lagu sameynayo waddada iyo dhismayaashii ku burburiyay qarixii shan maalmood ka hor ka dhacay halkaas.

Sida ay sheegtay dowladda, waxay doonayaan in la muujiyo in aanan la niyad jebin, dib u dayactirkana waxaa hoggaaminaya maamulka gobolka Banadir.

Gaadiidka waa wayn ee dhismaha ayaa saaka aroortii hore ku dhaqaaqay isgoyska Soobe, waxay dib u dhisayaan wadada uu burburiyay qaraxa.

Dhismaha Soobe ayaa sidoo kale lagu billaabay dayactir. Waxaana la filayaa in ganacsiga uu dib u soo noqdo.

Soobe waxay ka mid ka mid ah suuqyada ugu mashquulka badan Muqdisho, waxaana istaagi jiray qaar ka mid ah gawaarida ka kala timaata gobollada qaar ee dalka.

Guddoomiyaha Gobolka Banaaadir Taabit Cabdi Maxamed ayaan sheegay in waddada uu qaraxa ka dhacay loo bixiyay 14ka Oktobar oo ah maalintii qaraxa uu dhacay.

"Ujeedada waa in meesha la hagaajiyo, la nadiifiyo, sideedii horena lagu soo celiyo ka dibna calaamadihii waddada la soo celiyo," ayuu yiri Gudoomiye Taabit Cabdi.

Qarixii Soobe waxaa ku dhintay ugu yaraan 281 qof, 300 oo kalena way ku dhaawacmeen. Sidoo kale waxaa jiro dad weli raadinaya dad ka maqan oo markii dad ugu wardambeysay lagu ogaa nawaaxiga meesha uu qaraxa ka dhacay.

Wuxuu tilmaamay in taallo loogu talagalay dadkii ku dhammaaday qaraxa laga dhisidoono waddada Soobe ee hadda loo bixiyay 14ka Oktobar.

Isgoyska Soobe oo dib u dhis uu ka bilowday

Dowladda Soomaaliya waxay aaminsan tahay in dib u soo celinta nolsha caadiga ee Muqdisho ay qeyb ka qaadaneyso la dagaallanka Al-shabaab.

Madaxweyne Farmaajo ayaa ururka Al-Shabaab ku eedeeyay in ay masuul ka ahaayeen weerarkii ugu xumaa ee ka dhacay Soomaaliya.

Alshabaab ma aysan iska fogeynin eedeynta dowladda, mana aysan sheeganin mas'uuliyadda weerarka.

"Maalintii falka uu dhacay ee 14kii Oktobar waa maalin ay umadda Soomaaliyeed xasuusan doonaa 100ka sano ee soo socota," ayuu tilmaamay madaxweynaha.

Madaxweyne Farmaajo ayaa dadkii ku dhintay weerarkaas ku tilmaamay mujaahidiin wuxuuna u duceeyay kuwa dhaawaca ah ee isbitaallada ku jira.

Madaxweyne Farmaajo ayaa wacad ku maray in si degdeg ah uga jawaabi doonaan falkaas ka dhacay Soomaaliya, "si lamid ah jawaabihii ay ka bixiyeen dhibaatooyiinkii dalka soo maray."

Duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dib u soo celinta nolosha caadiga ah ay tahay "adkeysi iyo in aan la niyad jabin, iyo in rajo ay ku jirto."

"Waxay jawaab u tahay in aysan hakin karin hormarka aad wadno, dhibaato kalena in ay noo geystaan waan ka taxadari doonnaa waana iskaashan doonnaa," ayuu yiri Taabit Cabdi, Gudoomiyaha gobolka Banaadir.

Daarta Soobe waxa ay kamid tahay goobaha caanka ah ee qarax uu burburiyay, waxaa hadda ka socda dayactir.

Mid ka mid ah milkiilayaasha Soobe, Maxamed Cabbdulqaadir ayaa sheegay in qasaara wayn uu gaarsiiyay qaraxa oo burburiyay qeybo ka mid ah dabaqa. Wuxuu tilmaamay in bil gudaheed ay ku dhameyn doonaan howsha dib u dhiska.

Jidad oo aad u burburay ayaa sidoo kale la dhisayaa

Dhismayaasha sida aadka ah u burburay ayaa lagu wareejiyay gidaaro jiingad ah, Waxaa jiro dad badan oo doonaya in ay dib u billaabaan shaqadooda ka dib qarixii dadka badan ay ku dhinteen.

"Waxaan idiinkugu baaqayaa maanta oo maalin taariikhi ah, oo anagoo ka jawaabayna maalintii madoobeey oo Shabaab shacabkeenu xasuuqeen. In aan dhisano difaaca shacabka oo aan la dagaallanno Shabaab," ayuu tilmaamay Farmaajo oo la hadlay dadkii shalay isu soo baxay.

Madaxweyne farmaajo ayaa u muuqday in uu si adag u dhiiragelinayay dhallinyarada, inta badan khudbadii uu ka jeediyay Konis.

Balse muusan cadeyn in ciidamada difaaca dadwaynaha laga hirgelinayo dalka oo dhan, ama in ay ku kooban yihiin Muqdisho oo keli ah.

"Waxaa la idiinka rabaa in aad difaacdaan hooyooyiinkiina, U kaca difaaca deriskiina, u kaca difaaca qarannimadiina," ayuu yiri Farmaajo.

"Difaaca dalka waa muqdas, difaaca dadku waa muqadas, difaaca diintu waa muqadas, dib uma noqonayno, anigaana u horeeya oo safaka hore galaya".

Qaraxa ayaa burbur wayn u geystay hareeraha isgoyska

Madaxweyne Farmaajo wuxuu sheegay in ciidanka difaaca dadwaynaha ay billaabayaan shaqaalaha rayidka ah ee dowladda.

Farmaajo ayaa yiri: "Qof kastoo Soomaali ah waa in uu qoriga qaato, qof walba waa in uu difaaca ka qeybgalo. Waxaa kow ka ah shaqaalaha dowladda, waxaa labo ka ah idinka, shacabka Soomaaliyeed."

"Hadeynaan is difacin, Al-Shabaab halkan ayay soo galayaan, dalkaanna nolol uma hayaan. Waxaan ku ballanay siduu dalkan ku noqon xor. Inta ay shabaab joogaanna waa gumeysi, dalkaanna xor ma aha."