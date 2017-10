Madaxa WHO oo ka laabtay go'aankii uu ugu magacaabay Mugabe safiir sharafeedka hay'adda

Lahaanshaha sawirka AFP/GETTY Image caption Madaxweynaha Zimbabwe Robert Mugabe

Madaxa Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa kala noqday madaxweynaha Zimbabwe Robert Mugabe, xillkii ahaa safiir sharafeedka ee uu toddobaadkaan u magacaabay.

Madaxa Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO Tedros Adhanom, oo u dhashay dalka Ethiopia ayaa si weyn loogu dhaliilay go'aankiisii ee uu marsii horreysay ugu magacaabay Mugabe safiir sharafeedka hay'addaasi.

Afhayeen lagu magacaabo Psychology Maziwisa, oo u hadlay xisbiga haya talada Zimbabwe ee ZANU-PF, ayaa sheegay in go'aankaan cusub uu yahay mid laga niyad jabo balse uusan la yaab ku ahayn.

Haseyeeshee, weriyayaasha ayaa sheegay in isbaddelaka madaxa Hay'adda Caafimaadka Adduunka ay soo dhaweyn doonaan ururo iyo dowladdo badan, kuwaasi oo rumeysan in Mr Mugabe ay tahy in aanan lagu abaal marin maamulkiisa dhaqaalaha sii liicaya ee Zimbabwe iyo hanaanka caafimaad ee liita.