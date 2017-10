Khilaafka doorashada Kenya "Weli fari kama qodna"

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga

Sawaxan iyo buuq ayaa qabsaday xarunta Bomas ka dib markii looga dhawaaqay in Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay doorashada ku celiska ah.

Wuxuu helay boqolkiiba 98, codadkii laga dhiibtay doorashada lagu muransan yahay ee mucaaradka ay qaadeceen.

Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyiinka Kenya, IEBC, ayaa tiriyay codadka 266 deegaan oo ka mid ah 290ka deegaan ee xildhibaanada laga soo doorto ee Kenya.

Taas waxay muujineysaa in 24 deegaan aysan ka dhicin doorasho. Ka dib la talin dhanka sharciga ah waxay go'aansadeen in aysan tirin deegaanadaas.

Image caption Natiijada markii la shaaciyay, waxay rabshado ka bilowdeen deegaanada mucaaradka laga taageero

inta badan deegaanadaas oo ah galbeedka Kenya ayaa laga joojiyay codeynta ka dib markii xaaladda amniga ay xumaatay.

Dadka Kenya waxay ku daaleen khilaafka siyaasadeed iyo dacwooyiinka ka dib loo gudbiyo maxkamadda.

Sidoo kale, dad badan ayaa sheegay in ay dhibaato kala kulmeen muddadii lagu guda jiray doorashadii la diiday iyo midda hadda lagu muransan yahay.

Balse waxaa la filayaa in qalalaasaha siyaasadda uu sii socdo maadaama mucaaradka ay diideen in ay ka qeybgalaan doorashadan ku celiska ahayd ayna dalbadeen isbedel.

Hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga, oo taageerayaashiisa ugu baaqay in aysan codeyn ayaa la filayaa in natiijadan uu diido.

Raila ayaa helay boqolkiiba 38, sida uu shaaciyay guddiga doorashada, waxaana la filayaa in uu dacwadda dhanka sharciga ah markale la tiigsado.

Maxkamadda ugu sareysa ee Kenya waxay tixgelineysaa dacwadaha la xiriira sax ahaanta doorashada.

Eegidda sharciga iyo waxa uu ka qabo codeynta lagu muransan yahay iyo muranka siyaasadeed ayaa halkoodii ka sii socon doona.

Waxaa jiray isku dhacyo rabshado watay oo u dhexeeyay booliska iyo taageerayaasha mucaaradka oo ka dhacay Nairobi iyo qeybo ka mid ah gobollada Kenya.

Sida uu Raila Odinga uga hadlo natiijada doorashadan ayey ku xiran tahay dhabaha ay Kenya qaadeyso maalmaha ama isbuucyada soo socda.

Odinga muxuu uga baxay tartanka doorashada

Lahaanshaha sawirka Reuters

Hoggaamiyaha mucaaradka ee kenya, Raila Odinga ayaa difaacay go'aankii uu uga baxay tartanka doorashada madaxtinimada.

Raila oo wareysi siiyay BBC-da ayaa sheegay in uusan doonayn ka qeybgalka doorasho "hannaankeeda lagu sii go'aamiyay ciidda guuleysanaysa".

Wuxuu intaa ku daray "in aysan Kenya nabad ka sii jiri karin inta ku shubashada doorashada ay socoto."

Raila Odinga ayaa sheegay in ka dib halgankii 1992-dii, ay markale dalbanayeen madaxbannaani labaad oo ka dhacday Kenya.

Horraantii sagaashamaadkii waa xilligii Kenya uu ka dhaqan galay sharciga axsaabta badan ee siyaasadeed.

Doorashadii lixaad ee la qabtay ka dib xilligaas ayey ku andacoonayaan in si qalad loo maareeyay, waana sida maxkamadda ugu sareysa Kenya ay sheegtay.

"Markii ay tirinta codadka billaabatay waxaa la qalday natiijada. Wax kastoo qalad ah, waa qalad," ayey ku sheegeen qoraal ay soo saareen.

Doorashadii 8-dii Augusta waxay ahayd tii ugu horeysay ee abid maxkamad ay laasho, qaaradda Afrika. Waxayna ahayd middi afaraad, caalamka oo dhan.

Image caption Kenyatta ayaa markii labaad ku guuleystay doorashada Kenya

Isbeheysiga mucaaradka Kenya ayaa qabo walaac ah in doorashada soo socota lagu shuban doono, "kana xumaan doonto kuwii hore".

"Waxaan aragnay in guddiga IEBC ay ka go'an tahay in uusan isbedel ku sameyn xubnaha ka tirsan si looga fogaado qaladaadka iyo isdaba marinta sababay in doorashada lagu celiyo."

"Waa in aysan dhcin qaladaad la mid ah kuwii 2008-dii," ayuu xusay Raila.

Rabshado ka dhashay natiijiadii doorashadii 2008, waxaa ku dhintay dad aad u badan, kumannaan qofna guryahooda ayey ka barakeceen.

"Waxa muuqato in doorashada 26-ka bishan ay ka xumaan doonto middii hore," ayuu yiri hoggaamiyaha NASA, xilli uu la hadlayay warbaahinta isbuuc ka hor doorashada maanta la soo afjaray.