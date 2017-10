Latiliyihii hore ee Trump oo ka beensheegay xiriirkii uu la lahaa Ruushka

Lahaanshaha sawirka TWITTER/@GEORGEPAPA19 Image caption Papadopoulos ayaa sheegay in loo sheegay in Ruushku ay hayaan "xog dhaawici karta" Hillary Clinton

George Papadopoulos oo Trump lataliye uga ahaa ol'olihii doorashada ayaa qirtay dambi ah in uu been u sheegay hay'adda dambi barista Maraykanka ee FBI-da ka dib markii wax laga waydiiyay kulan uu Ruushka la yeeshay.

George Papadopoulos ayaa qirtay in waddahadalladaasi ay dhaceen intii uu u shaqaynayay Trump balse aysan ahayn ka hor sida ay muujinayaan warqadaha maxkamadda la geeyay.

Wuxuu sheegay in Ruushka ay hayaan macluumaad "wax u dhimi kara" Hillary Clinton.

Dhinaca kalana Paul Manafort oo ahaa madaxii ol'olaha doorashada Trump ayaa diiday in uu lacag si sharci daro ah u kala gudbiyay arrintaas oo aan la xiriirin doorashadii 2016kii.

Dacwadahan ka dhanka ah Papadopoulos, ayaa ah kuwii koobaad ee la horkeeno Robert Mueller oo ah garyaqaanka sida khaaska ah u baaraya eedaymaha sheegaya in xiriir uu dhexmaray Ruushka iyo ol'olihii Trump.

Sidee arrinta Papadopoulos u saamayn kartaa Trump?

Dhaawac wayn oo muuqda ayay u gaysan kartaa hogaamiyaha Maraykanka sababtoo ah waxay arrintani xiriir toos ah la leedahay ol'olihiisii doorashada, sida ay sheegayaan dadka wax gorfeeya.

Papadopoulos oo ah garyaqaan caan ah oo fadhigiisu yahay Chicago ayaa ka qaybgalay kulan uu Trump la yeeshay kooxdiisa ammaanka 1 Abriil 2016kii, sida ka muuqata sawirkan (waa qofka saddexaad ee Trump ku xiga marka bidix laga tiriyo).

Markii FBI-du ay waraysatay bishii Janaayo, si been ah ayuu u sheegtay in uu Ruushka la kulmay intii uusan ku biirin ol'olihii doorashada, xaqiiqaduse waxay ahayd in uu la kulmay intii uu ku biiray ol'olaha ka dib.

Mid ka mid ah dadka uu la kulmay Papadopoulos oo dumar ah ayaa la rumaysan yahay in ay xiriir la leedahay saraakiil dawladda Ruushka ka tirsan.