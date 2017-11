Qaxootiga Manus Island oo gacmahooda ceel ku qodanaya

Lahaanshaha sawirka BEHROUZ BOOCHANI Image caption Dadka magangalyo doonka ah ayaa dhulka qodaya iyaga oo rajaynaya in ay ka helaan biyo ay cabaan

Dadka magangalyo doonka ah ee diidan in ay ka tagaan xarrunta dadka lagu hayo ee Australia ee ku taalla Papua New Guinea ayaa sheegay in ay dhulka qodayaan si ay biyo uga soo saartaan, arrintan ayaa imaanaysa labo maalmood ka dib markii albaabada loo laabay xeradaas.

Ilaa lix boqol oo ruux oo ku nool xarunta ku taala jasiiradda Manus ayaa diidan in ay ka tagaan halkaas iyaga oo sheegaya in ay ka cabsanayaan in la weeraro haddii ay bannaanka u baxaan.

Dhanka kalana New Zealand ayaa carabka ku adkaysay dalabkii ay horay u soo jeedisay ee ahaa in ay aqbalayso 150 ruux oo ka mid ah dadka ku jira xarunta ay dadka ku hayso Australia.

Laakiin Australia ayaa marar badan diiday dalabka New Zealand.

Lahaanshaha sawirka BEHROUZ BOOCHANI Image caption Biyihii iyo korontadii ayaa laga jartay xarunta

Australia ayaa dadka magangalyo doonka ah ee doomaha ku soo gala ku haysa jasiiradda Manus Island ee dalka Papua New Guinea iyo dalka Nauru.

Australia ayaa faraha kala baxday xaruntii Manus Talaadadii, ka dib markii maxkamad ay go'aamisay in xaruntaasi ay sharcidarro tahay.