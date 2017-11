Hoggaamiyihii Jabhaddii Farc oo isu sharaxay madaxtinimada Colombia

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Rodrigo Londoño oo madaxtinimo isu soo sharaxay

Rodrigo Londoño oo 58 jir ah, kaas oo heshiis nabadeed la saxiixday dowladda, jabhadiisana ay hubka dhigtay ayaa sheegay in uu isu soo sharaxayo xilka ugu sareeya dalkaas.

Fursadihiisa in uu guuleysto ayaa la sheegay in ay yaryihiin maadaamaa dad badan oo reer Colombia ah aysan jecleyn in ay arkaan jabhad madaxweyne u noqday.

Xisbiyada gacanta midig ayaa iyaguna diidanaa in hoggaamiyahan loo ogolaado in uu is sharaxo isaga oo aanan marka hore xabsi u galin 'dambiyadii uu galay'.

Illaa 260,000 qof ayaa lagu dilay dagaalkii sokeeye ee dalka Colombia, halkaas oo jabhadda Farc ay ka dagaalamaysay muddo aad u dheer oo 50 sano ah.

Xisbiga ay jabhadda samaysatay ayaa wali wata magacii hore ee Farc, balse ereyada uu ka koobanyahay ay ka duwanyihiin kuwii hore oo halgan hubeysan tilmaamayay.

Ninkan ayaa madaxnimada jabhadda Farc kala wareegay hoggaamiyihii hore Alfoso Cano oo ciidammada dowladda ay ku dileen duqeyn, markii uu xilka qabtayna waxa uu muujiyay in uu diyaar u yahay wada hadal.

Afar sano oo wada hadal ah kadib ayay heshiis wada saxiixdeen dowladda, balse dadweynaha Colombia ayaa afti ku diiday heshiiska. Kadib ayaa heshiiskii oo wax laga badalay mar kale la saxiixay 2016-kii, waxaana ansixiyay aqalka baarlamaanka dalkaas.

Doorashooyinka Colombia ayaa wareegga hore la qaban doonaa 27-da May, 2018-ka, iyada oo madaxweynaha hadda jooga Santos uusan tartami doonin.

Xisbiga Farc ayaa sidoo kale soo sharaxaya musharixiin xildhibaanada baarlamaanka iyo waliba Aqalka Sare.

Sida heshiiska ku qoran, Farc waxaa si toos ah loo siinayaa min shan xildhibaan oo labada Aqal Ah.