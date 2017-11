Trump oo dalbaday in la dilo ninka lagu tuhunsan yahay weerarkii New York

Lahaanshaha sawirka Reuters

Madaxweynaha Mareykanka ayaa ku celiyay baaqa ah in la dilo ninka looga shakisan yahay weerarkii New York, kaas oo siddeed qof ay ku dhinteen.

Mr Trump ayaa ka noqday hadal uu horay u yiri oo ahaa in Sayfullo Saipov loo diro xabsiga Guantanamo Bay, oo uu sheegay "in hannaan dheer ay tahay."

Ninka laga shakisan yahay ayaa gaari ku jiirsiiyay dad ku socday marin baaskiillada loogu talagalay ee ku taalla deegaanka Manhattan, wuxuuna booliska u sheegay "in uu ku faraxsan yahay sida uu u fuliyay weerarkii Talaadadii."

Markaa ka dib, ururka la baxay dowladda Islaamka ayaa sheegatay in ninkaa uu ka tirsanaa kooxda.

Ninka weerarka qaaday "wuxuu ka tirsanaa askarta Khilaafada", ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay IS, balse maysan bixin cadeyn ay ku xaqiijinayaan sheegashadooda.

Dadka ku dhintay waxaa ka mid ahaa shan qof oo Argentina u dhashay oo saaxiibo ahayd in ka badan 30 sano oo dabaaldeg u tagay New York. Haweeney Belgium u dhalatay iyo laba qof oo Mareykan ah ayaa sidoo kale lagu dilay weerarka.

Saipov oo 29 sano jir ah, wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa Uzbekistan, waxaa dhaawacay booliska. Baarayaasha waxay sheegayaan in ninkan uu cadeeyay in IS uu dhiiragelin ka helay"

Hadalka Trump khatar miyuu ku yahay cadaaladda?

Mr Saipov, oo Arbacadii maxkamad la horgeeyay isagoo gaari lagu riixayo ayaa lagu oogay dacwad argagixisanimo, taas oo sababi karto in maxkamadda ay meesha ka saarto ciqaabta dilka si ninkan loogu qaado.

"Sidoo kale waxaa jiro arrin ku haboon oo ah in lagu hayo guriga u dhigma dembiga xun ee uu geystay," ayuu yiri madaxweyne Trump oo shaqi ahaan ka soo jeedo magaalada New York.

Isagoo ku celinayay hadalkiisii hore, Trump wuxuu yiri Saipov "Waa in si degdeg ah dil loogu xukumaa!"

Sikastaba, dadka arrimaha sharciga difaaca ayaa soo jeediyay in hadalka Mr Trump ay tahay in loo arko mid halis ku ah dacwadda.

Arrintan oo kale horey ma loo arkay?

Waa la yaab in madaxda Mareykanka in ay taageeraan kiisas dembi oo weli maxkamad ay dhageysaneyso, balse horey ayaa loo maqlay arrintan oo kale.

Mr Saipov, oo maxkamad la geeyay

Sanadkii 1970-kii, qareenadii u doodayay nin dad badan dilay, Charles Manson, ayaa racfaan qaatay ka dib markii madaxweynihii xilligaa Richard Nixon uu ku dhawaaqay in ninkaa uu dembiile yahay, ayadoo kiiskii maxkamadda la geeyay uu weli socday.

Nixon ayaa hadalkaa ka noqday, garsoorihii maxkamadda ayaana amray in dhageysiga dacwadda la sii wado.

Madaxweyne Trump ayaa dhankiisa, horay u soo jeediyay in dadka dembiyada waawayn geysta lagu xukumo dil.

Sanadkii 1989-kii, shan qof oo madow iyo Latino isugu jiray ayaa lagu eedeeyay dembi xun oo kufsi in ay ka geysteen New York. Xilligaa, Mr Trump wuxuu $85,000 oo dollar ku bixiyay cinwaan wargeys lagu qoray oo ahaa "waa in la soo celiyo xukunka dilka!"

Shantaasi nin waxaa lagu waayay dembi ka dib tijaabo lagu sameeyay dhiigooda hida-sidaha, waana la sii daayay.

Dacwadda lagu oogay Saipov

Mr Saipov wuxuu sheegay in weerarka la qorsheeyay laba bilood ka hor

Xilli sii horeysay, Taliye ku xigeenka booliska New York, John Miller wuxuu saxaafadda u sheegay: "Wuxuu u muuqday in uu raacayay astaan 'T' ah, taas oo ah tusaalaha IS ku baahiyaan baraha bulshada oo ay ku sheegayaan sida taageerayaashooda weerar u qaadi karaan."

Nin kale oo u dhashay Uzbek oo la raadinayay, si wax looga weydiiyo weerarka, ayaa la helay, sida baarayaashu sheegeen.

Waa kuma ninka la tuhunsan yahay?

Magaciisa waa Sayfullah Saipoy, sida ay qortay warbaahinta Maraykanka, waana ninka lagu tuhunsanyahay in uu geystay weerarka magaalada New York ee loo adeegsaday gaariga. Illaa 11 qof ayaa ku dhimatay weerarkaas.

Waxa uu Maraykanka tagay sanadkii 2010-kii , isaga oo ka yimid dalka Uzbekistan, halkaas oo uu ku dhashay sanadkii 1988-dii.

Waxaa la rumeysanyahay in uu ku noolaa gobolada Ohio, Florida iyo New Jersey tan iyo intii uu heley kaarka cagaaran ee u fasaxaya in uu ka shaqaysto dalka Maraykanka.

Sawirka Sayfullo Saipov

Wadaad Uzbek ah oo Maraykanka ku nool oo lagu magacaabo Mirrakhmat Muminov ayaa sheegay in wiilkan ay duufsadeen kooxo xag jir ah oo internetka uu kala xiriiray.

Wadaadkan oo BBC-da u waramay ayaa sheegay in qiyaas ahaan 70,000 qof oo Uzbek ah ay ku noolyihiin Maraykanka, kuwaas oo badankood ku nool magaalada New York oo uu weerarka ka dhacay.

Markii ugu horaysay oo ninkan uu sharciga ku xad gudbay ayaa ahayd sanadkii hore, xiligaas oo lagu ganaaxay xadgudub xagga gaadiidka ah.

Waxaa la rumeysanyahay in uu ka kici doono dhaawaca xabbada booliiska, kadibna la waraysan doono.

Waxaa jira aragtiyo la qabo oo ah in ninkan uu kaligiis maleegay weerarka, oo aysan jirin qorshe balaaran oo weerar lagu geysanayo, ama ay jirto cid soo abaabushay si toos ah.

Shan nin oo muddo saaxiibo ahaa ayaa ka mid ah kuwa ku dhintay weerarkii New York

Ninkan ayaa ka yimid magaalada Peterson, New Jersey, halkaas oo uu gaariga kasoo kireysay, islamarkaasna ay ku noolyihiin illaa 30,000 kun oo muslimiin ah.

Wasaarada arrimaha dibedda ayaa sheegtay in ay baareyso in ninkaas uu yahay nin dalkooda u dhashay.

Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa dhaleeceeyay weerarka.

Haddii la xaqiijiyo dalka uu u dhashay ninkan in uu yahay Uzbepakistan, ma noqon doono qofkii ugu horeeyay ee dalkan u dhashay ee weerar lagu eedeeyo, sanadkii hore waxaa 15 sano oo xarig ah lagu xukumay weeraro uu ka qorshaynayay gudaha Maraykanka.