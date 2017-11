Gabadh Wariye ah oo maxkamad la soo taagay magaalada Harare

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Mugabe

Gabadh wariye ah oo u dhalatay dalka Mareykanka ayaa la soo taagay maxkamad ku taalla magaalada Harare ee dalka Zimbabwe.

Gabadhan ayaa lagu soo oogay dacwad ah in ay isku deyday in ay Inqilaabto dowladda Zimbabwe.

Martha O'Donavan ayaa la xiray Jimcihii ka dib markii sida la sheegay ay soo dhigtay barta Tweeter-ka qoraal minjaxaabinaya awoodda madaxwayne Mugabe.

Qareenkeeda ayaa sheegay in lagu eedeeyay in ay samaysay bar Tweeter ah oo la soo dhigo fariimo dadka ree Zimbabwe ku dhiirigalinaya in ay dowladda jirta ay xukunka ka tuuraan.

Booliiska dalka Zembabwe ayaa waxa ay sheegeen in gabadhani ay barta Tweetre-ka ay ku soo qortay"Waxaa na hogaamiya nin Bakhiil ah oo xanuunsan,".

Haddii dambiga lagu eedeeyya lagu helo waxa ay wajihi kartaa ugu yaraan 20 sano oo xarig ah.

Ms O'Donovan oo shaqaysa shirkada lagu magacaabo satirical video outlet aya beenisay eedeeymaha loo soo jeediyay.

Waxa ay eedeymaha ku tilmaamtay in ay yihiin kuwa aan sal iyo raad lahayn.