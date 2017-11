UNHCR oo sheegtay in qaxootiga Rohingya aysan deg deg ugu laaban karin Myanmar

Lahaanshaha sawirka Reuters

Madaxa hay'adda qaxootiga u qaabilsan Qaramada Midoobey, Filippo Grandi ayaa sheegaya in muddo dheer ay qaadaneyso in xaaladda ay caadi ku soo laabato oo qaxootiga Rohingya ee u qaxay dalka Bangladesh ay Myanmar ku soo laabtaan.

Grandi oo wareysi siiyay BBC-da ayaa sheegay in dadkani aan lagu khasbi karin in ay dalkaasi ku laaban dalka Myanmar.

Waxa uu intaasi ku daray in ay suurtagal tahay in rabshado hor leh ay halkaasi ka dhacaan haddii dadkani lagu khasbo in ay dalkooda ku laabtaan.

Haseyeeshe waxa uu sheegay in muddo ay qaadaneyso in dadka Rohingya ay dalkooda ugu laabtaan si iskood ah.

Grandi ayaa sheegaya in qaxootiga Rohingya ay maskaxiyan dhibaato soo gaartay isla markaana ay halis ugu jiraan dhibaatooyin hor leh.

Waxa uu si gaar ah walaac uga muujiyay haweenka iyo gabdhaha ku jira xeryaha qaxootiga, kuwaasi oo uu sida uu sheegay halis ugu jira in loo geysto tacaddiyo dhanka galmada ahi.