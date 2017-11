Nin "cafiyay" qof wiilkiisa ku dilay shil gaari

Lahaanshaha sawirka AHMAD HRAICHIE Image caption Fariinta aabaha ee cafiska ah waxaa turjumay Ahmad Hraichie oo xabaasha la qabanqaabinayay

Nin uu wiilkiisu dhintay markii uu gaariga jiiray fasalkii uu wax ku baranayay oo ku yaalla Sydney ayaa sheegay in uu darawalkii gaariga cafiyay.

Ilmahan ayaa ka mid ahaa labo wiil oo siddeed jirro ahaa oo ku dhintay masiibo ka dhacday iskuul hoose Talaadadii.

Haweenay 52 jir ah Maha Al-Shennag, ayaa lagu soo dacweeyay shilkaas oo booliisku ay rumaysan yihiin in uu kama ahaa.

Fariinta aabaha ee cafiska ah waxaa turjumay Ahmad Hraichie oo xabaasha la qabanqaabinayay iyadoo lamaanaha ilmaha dhalay ay maydka u sii wadaan xabaasha.

Fariintan waxaa Facebook soo dhigay Hraichie isaga oo gadaashiisa ay ka muuqato naxashkii wiilka yar.

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Booliiska oo baaraya shilka ka dhacay Sydney

Aabaha ayaa shilka ku tilmaamay mid kama ah.

"Qoysku wuu cafiyay, haddii uu jiro wax ay rabaan in ay waydiistaanna waa in ay rabaan in ay haweenayda la fariistaan, la hadlaan una sheegaan "in ay cafiyeen" ayuu yiri Hraichie oo tarjumayay fariinta.

"Gacmo furan ayaan ku soo dhawaynaynaa haddii ay rabto in ay qoyska soo booqato oo ay la fadhiiisato, lana cuntayso, kana wada hadlaan sida arrintaas ay uga gudbi karaan.

Aabaha ayaa sidoo kale dalbay in aan wax dhib ah loo gaysanin darawaladda iyo iskuulka toona.

Wuxuu intaas ku daray in ay dalbanayaan wax intaas ka sii badan oo ah in la iska cafiyo darawaladda maadaa oo uu ahaa kama qofkaste oo inaga inaga mid ahna uu dhibkaas oo kale gaysan karo.