Ra'iisulwasaaraha Lubnaan oo ka laabtay iscasilaadii

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Michel Aoun ayaa madaxtooyada kula kulmay Sacad Xariiri maalin ka dib markii uu dalka dib ugu soo laabtay

Ra'iisulwasaaraha Lubnaan Sacad Xariiri ayaa si ku meelgaar ah uga laabtay is casilaaddiisii layaabka lahayd ee uu ku dhawaaqay isaga oo ku sugan Sacuudi Carabiya labo toddobaad ka hor.

Hariri ayaa sheegay in uu is casilaaddiisa u gudbiyay madaxweyne Michel Aoun, balse "la waydiistay in uu u kaadiyo inta tashi dheeri ah laga samaynayo".

Labada nin ayaa wadahadal yeeshay maalin ka dib markii uu Xariiri dalkaas ku laabtay.

Aoun ayaa ku adkaystay in laga yaabo in lagu cadaadiyay Hariri iscasilaadda.

Laakiin Xariiri ayaa diiday wararka la isla dhexmarayo ee sheegaya in Sacuudi Carabiya ay ku qasabtay in uu is casilo ayna xirtay iyada oo isku dayaysa in ay yarayso saamaynta ay gobolka ku leedahay dalka Iiraan ee ay is hayaan, Xisbullah oo Iiraan la haysa ayaana qayb ka ah dawladda wadaagga ah ee qaran ee Lubnaan.