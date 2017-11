Deegaanno ka tirsan Hiiraan oo laga joojiyay isticmaalka shilin Soomaaliga

Deegaanno badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan oo ay ku jirto xarunta gobolka ee Beledweyne ayaa markii ugu horreysay taariikhda waxaa la joojiyay isticmaalka lacagta shilin Soomaaliga, iyadoo ganacsatadu ay diideen in wax looga iibsado kunka shilin oo ah lacagta kaliya ee ka hartay lacagta Soomaaliya.

Xarakada Al-Shabaab ayaa diiday in laga isticmaalo kunka shilin ee Soomaaliga ah tuulooyinka ay maamulaan ee gobolka, iyagoo sabab uga dhigay in lacag been abuur ah oo laga keenay Punland ay keentay sicir barar baahsan, taasi oo keentay in diidmadaasi ay u soo gudubto magaalooyinka waaweyn maadaama uu isku xiran yahay ganacsiga deegaanka.

Dadka deegaanku hadda waxay wax ku kala iibsadaan lacagta doolarka ee taleefanku la isugu diro, taasoo ay dhibaato weyn ka dhalatay.

Weriyaha BBC-da ee Muqdisho Ibrahim Maxamad Adan ayaa warbixintan ku eegaya saamaynta ay ka tagtay diidmada lacagta shilinka Soomaaliga ee gobolka Hiiraan.