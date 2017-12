Labo xidig oo caan ah oo is guursaday

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Lamaanahan caanka ka ah Hindiya ayaa isku mehersaday Talyaaniga

Kabtanka xulka Kiriketka Hindiya Virat Kohli iyo atariishada caanka ah Anushka Sharma ayaa isku mehersaday dalka Talyaaniga, ka dib toddobaadyo la isla dhexmarayay in ay is aroosayaan.

"Maanta waxaan isu ballan qaadnay in aan waligana is jeclaan doono, waxaanna ku faraxsannahay in aan warkaa idinla wadaagno", ayay lamaanuhu ku dheheen war qoraal ah oo ay soo saareen.

Xalfadda waxaa ka qayb galay qaraabada dhaw iyo saaxiibo kooban.

Lamaanahan ayaa sheegay in ay doonayaan in "arooskoodu uu noqdo mid khaas u ah".

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Meherka waxaa ka qayb galay qaraabada iyo asxaabta dhaw

Labadan lamaane ee caanka ah ayaa la sheegay in meherkoodu uu ka dhacay Tuscany oo ah goob loo tamashle tago.

Delhi ayayna xaflad soo dhawayntooda ah ku qaban doonaan 21ka Disembar, waxaana xigi doona damaashaad ka dhici doona Mumbai 26 Disembar, taas oo ay ka qaybgali doonaan dad caan ah oo ka tirsan shirkadda aflaanta samaysa ee Bollywood, dad Kiriketka isticmaala, sida ay sheegeen.

Dad badan caan ah ayaa u hambalyeeyay lamaanahan.

Marka ay dhammaadaan damaashaadya Hindiyana , lamaanuhu waxay u safri doonaan Koonfur Afrika, halkaas oo Kohli uu isugu diyaarin doono ciyaarta ay dheeli doonto Hindi horraanta sannadka soo socda.

Sannadka cusubna Sharma waxay ku laaban doontaa Mumbai si ay dib ugu billawdo hawlaheedii jilidda, halkaas ayayna lamaanuhu ku noolaan doonaan.