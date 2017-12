Shiinaha oo laga digay nacnac ‘halis’ ah

Lahaanshaha sawirka PEAR VIDEO

Dhaqatiirta dalka Shiinaha ayaa ka digay nacnac loo sameeyay sida leerka oo kale, kaas la sheegay in uu dalkaas aad caan uga noqday.

Wararka ayaa sheegaya in dadka isticmaala baraha bulshada ay bilaabeen in ay isku xujeystaan in nacnaca ay hal mar afka wada galiyaan, kadibna sawir iska soo qaadaan.

Dr Xiao Cheng oo ka tirsan dhaqaatiirta shiinaha ayaa sheegay in nacnacan afka la wada galinayo uu keeni karo in lagu margado ama lagu neef qabatoobo, wuxuuna waalidiinta uga digay in ay caruurtooda u iibinin.

Nacnaca cusub ayaa waxa uu dherer ahaan la'egyahay 10cm, halka dhumuc ahaana uu dhanyahay 6cm. waxaana halkii xabo la iibiyaa $4 doolar.

Dadka intooda badan ayaa afkooda kala qaadi kara 4 cm oo kaliya, halka nacnaca uu dhumuc ahaan dhanyahay 6cm.

Ma ahan markii ugu horeysay oo ay dhaqaatiirta Shiinaha ka digeen arrin cusub oo halisteeda leh, sanadkii 2016-kii ayay sidan oo kale dhaqaatiirta dadka uga digeen xujo ku saabsan sabuul makiinad wareejinayso oo ilkaha lagu cunayo.

Falkaas ayaa aad loo dhaleeceeyay kadib markii nin uu ilkala isaga riday makiinaddii si shil ah.