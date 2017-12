Nin ay Putin is hayaan oo doorashada Ruushka laga hor istaagay

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Navalny

Hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny ayaa si rasmi ah looga hor istaagay in uu u tartamo doorasha madaxweynenimada ee sannadka soo socota.

Gudiga dhexe ee doorashooyinka ayaa sheegay Navalny uusan ka qaybqaadan karin sababtuna ay tahay xukunkii musuqmaasuqa ee lagu fuliyay, kaas oo uu ku tilmaamay mid siyaasadaysan.

Wuxuu taagereyaashiisa ku booriyay in ay qaadacaan doorashada bisha Maarso dhici doonta

Navalny oo 41 jir ah ayaa loo arkayay murashaxa kali ah ee haysta fursad uu ugu babacdhigi karo madaxweyne Vladimir Putin.

"Waxaan ku dhawaaqaynaa in codbixiyeyaashu ay mudaaharaadaan. Boroseeska nalagu martiqaaday in aan ka qaybqaadano doorasho ma aha," ayuu yiri Navalny ka dib markii gudiga doorashadu uu go'aankaas ku dhawaaqay. Wuxuuna intaas ku daray in uu hogaanka u qaban doono mudaaharaadyo dalka Ruushka oo dhan ka dhaci doona.

Navalny waxaa lagu yaqaanaa ol'olihiisa ka dhanka ah musuqmaasuqa iyo mudaaharaadyada Putin ka dhanka ah, sannnadkan horraantiisiina waxaa lagu xukumay shan sano oo xabsi ah oo aan isla markiiba dhaqan galin, waxaana lagu dacweeyay wax isdabomarin.