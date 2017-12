Dab khasaare baaxad leh gaystay oo ka kacay suuqa Wajaale

Lahaanshaha sawirka .

Dab khasaare wayn gaystay ayaa saaka waaberigii ka kacay magaalada ganacsiga caanka ku ah ee Wajaale, sida uu BBC u xaqiijiyay gudoomiyaha gobolka gabiley ee Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland Xamse Maxamed Cabdi.

Ilaa iyo hadda lama soo sheegin khasaare nafeed oo uu gaystay dabkaasi.

Balse gudoomiye Xamse wuxuu sheegay in ay gubteen in kabadan 90 bakhaar oo uu ku qiyaasay in ay ku jireen badeeco qiimaheedu gaarayso malaayiin doolar.

Lama oga waxa rasmiga ah ee dabkan dhaliyay, balse baaritaan ayaa socda.

Magaaladan ganacsiga caanka ku ah ee wajaale waxaa mara xadka Itoobiya, wuxuuna dabku waxyeelo baaxadleh u gaystay Wajaalada Somaliland.

Weriyaha BBC-da ee magaalada Hargeysa Axmed Siciid Cige ayaa ku soo warramaya in ay u gurmadeen booliiska iyo waaxaha dab damiska ee magaalooyinka Hargeysa, Gabiley iyo Boorama, sida uu u xaqiijiyay gudoomiyaha gobolka gabiley Xamse Maxamed Cabdi.