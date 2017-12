Shil ay dad ku dhinteen oo Moscow ka dhacay

Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan Baska ayaa ku dhacay waddo lagu lugeeyo oo dhulka hoostiisa aadda

Bas ka baxay khadkii uu ka haystay waddo ku taalla magaalada Moscow ka dibna ku dhacay afaafka laga galo khadka tareennada ee dhulka hoostiisa mara ayaa dilay ugu yaraan afar ruux dhaawacayna 11 ruux oo kale, sida ay sheegeen saraakiisha Ruushka.

Muuqaal laga duubay markii uu shilki dhacayay ayaa muujiyay dadka oo kala firxanaya ka hor inta uusan basku ku dhin marinka dhulka hoostiisa aada.

Ma jiraan wax tilmaamaya in uu fal argagixiso ahaa, baareyaasha Ruushkuna waxay sheegeen in darawalku uu booliiska u sheegay in gaarigu uu si kadis ah ugu orday dhanka uu shilku ka dhacay.

Darawalku wuxuu isku dayay in uu bireegga qabto balse wuu shaqayn waayay, sida ay sheegeen gudi baaritaanka shilka loo saaray. Shilkani wuxuu dhacay iyadoo uu baraf dhulka daadsanaa.

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Booliiska ayaa haya darawalkii baska

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Ma aha markii koobaad ee shil ay dad ku dhinteen uu ka dhaco goobtan

Dhammaan dadka dhintay waxaa dardaray baska.

Dadka dhintay waxaa ka mid ah gabadh da'da soddomeeyada ku jirta, saraakiisha caafimaadkuna waxay sheegayaan in ay jiraan labo ruux oo dhaawac ah oo xaaladdoodu ay aad u liidato.

Wakaaladda wararka ee Interfax waxay ku warrantay in basku uu shaqaynayay wax hal sano ka yar.