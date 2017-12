Lahaanshaha sawirka Plummer family Image caption Laura Plummer waxaa la xiray bishii Oktobar

Haweeney u dhalatay Britain ayaa lagu helay dembi ah in 300 oo kaniin oo xannuun baabi'iye ah ay si qarsoodi ah ku gelisay dalka Masar, waxaana lagu xukumay saddex sano oo xabsi ah.

Laura Plummer, oo 33 sano jir ah, ayaa la xiray ka dib markii lagu qabtay kaniiniga Tramadol oo boorsadeeda ku jiray, 9-kii bishii Oktobar.

Plummer, ayaa sheegtay in saaxiibkeed oo Masar u dhashay ay u waday kaniiniga si ay uga daaweyso dhabar xanuun ku dhacay. Kaniiniga oo Britain aan mamnuuc ka ahayn, lagama ogola dalka Masar.

Qoyskeeda waxay sheegeen in qareenkeeda uu gudbiyay racfaan. Plummer waxay horey u sheegtay "in aysan ka war hayn in kaniinigan uu Masar mamnuuc ka yahay".

Walaasheed, Rachel, waxay sheegtay in hooyadeed, Roberta Sinclair, ay ka "argagaxday" xukunka.

Lahaanshaha sawirka Facebook Image caption Laura Plummer waxay sheegtay in warqadda dhaqtarka uu hayo saaxiibkeed oo lagu magacaabo Cumar Caboo

Qoyska waxay ku doodayaan in Plummer aysan ogeyn waxa ay siday iyo sida Masar ay ka yihiin. Waxayna ku tilmaameen in ay "doqon noqotay".

Waxay sheegeen in aysan isku dayin in ay qariso dawada oo ay ka qaaday qof ay saaxiib la tahay. Sidoo kale waxay mooday kaftan ka dib markii askeri uu ka soo saaray hoteelka Red Sea oo fasax ay ku tageen ayada iyo saaxiibkeed.

Rachel Plummer waxay tiri: "Hooyo way ka naxday xukunka."

Waxay sheegtay in aysan ogeyn in racfaankooda la dhageysan doono Talaadada soo socota iyo in kale.

Waxay tilmaamtay: "Waan iska rajo wanaagsannahay. Xitaa kala barka xukunkaas wuu fiicnaan lahaa. Waxkastoo ka yar seddax sano. Uma qalanto tallaabadaas."

Lahaanshaha sawirka Rachel Plummer Image caption Laura Plummer waxay sheegtay in aysan fikir ka haysan "waxa ay wadatay"

Markii warka uu gaaray xildhibaanka deegaankeeda Hull, Karl Turner, wuxuu sheegay in go'aanka maxkamadda uu "wax laga naxo" ku yahay iyada iyo qoyskeeda.

Wuxuu yiri: "Laura, sikasta oo ay ahaataba way ka naxday. si wanaagsan loolama dhaqmin, Hurdo la'aan ayaa ku dhacday, aadna way u careysnayd".

"Waxay ila tahay in lagu eedeeyay dareenkeeda wanaagsan"

Mr Turner wuxuu qiray in Plummer ay aad u carootay balse ay tahay "qof hufan oo daacad iyo howlkar ah".

"Waxay u socotay in saaxiibkeeda ay ku booqato Masar, waxay qaadatay wax ay mooday xannuun baabi'iye, wax dhaafsiisanna ma jirin," ayuu yiri.

"Waxaa cad in dawada ay ahayd mid mamnuuc ka ah dalkaasi, waana in aan xushmeyno shuruucda dalalka kale, waana in uu jiro dareen wanaagsan iyo dhexdhexaadnimo."