Ciyaartoyda Israa'iil oo loo diiday dal-ku-galka Sacuudiga

Xiriirka ciyaaraha jarta miiska ama qamaarka ee Israa'iil ayaa magdhow dalbanaya ka dib markii ciyaartoydooda loo diiday in ay galaan Sacuudiga.

Waxay dalka Sacuudiga uga qeybgali lahaayeen ciyaaraha horyaalka caalamiga ah ee jarta oo maanta halkaasi ka furmay.

Dalka Sacuudiga oo martigelinaya tartanka jarta miiska ama qamaarka waxaa loo arkaa mid boqortooyada u furfuraya qeybaha kale ee caalamka. Laakiin ciyaartoyda Israa'iil waxaa loo diiday dal ku galka sacuudiga ee Visa-ha.

Afhayeen u hadashay Sacuudiga oo lagu magacaabo Fatimah Baeshen, ayaa sheegtay in ciyaartoyda Israa'iil aanan la siin karin dal ku gal, maadaama labada dhinac uusan ka dhexeyn xiriir diblumaasiyadeed.

Balse Israa'iil waxay aaminsan tahay in ay qasab ahayd in ciyaartoyda loo ogolaado dal ku galka. Ciyaartoyda Israa'iil ee loo diiday visa-ha Sacuudiga waxay gaarayeen illaa todobo.

Gudiga ciyaaraha Shax-miiseedka ee Israa'iil ayaa ku eedeeyey Sacuudiga in ay xiriirka ciyaarahan ku marin habaabiyeen arrinta, si loogu ogolaado in ay marti geliyaan.

Ciyaaartoyda Qadar iyo Iraan ayaa loo ogolaaday in ay tartanka ka qeybgalaan, inkastoo xoogaa dib u dhac lagu sameeyay.

Haweeneyda labada goor ku guuleysatay tartanka ayaa sheegtay in aysan ka qeybgalayn ciyaaraha. Waxay tilmaamtay in aysan dooneyn in ay xirato cabaayad oo qasab ka ah dalka Sacuudiga.

Anna Muzychuk, oo 27-jir ah oo u dhalatay dalka Ukraine, waxay tiri: "Inkastoo aan dhaqaale ka helayo, haddana uma socdo in aan Riyaadh ku ciyaaro", xitaa haddii ay ku wayneyso labada goor ee ay ku guuleysatay.

Boqor Salmaan iyo guddiga qabto tartanka jar-miiseedka waxay qeybta ragga ku bixinayaan $750,000 oo dollar, dhanka dumarkana $250,000 oo abaalmarin ah.