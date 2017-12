Haweenay Maraykanka ku nool oo lagu soo dalacay biil koronto oo 284 bilyan oo doolar ah

Lahaanshaha sawirka .

Biil koronto oo kor u dhaafaya 284 bilyan oo doolar ayaa ka argagixiyay haweenay ku nool gobolka Pennsylvania ee dalka Maraykanka … ka hor intii aysan ogaanin in biilkaasi uu khaldan yahay.

Mary Horomanski ayaa sheegtay in laga dalbaday in ay kharashka koronta ku bixiso ilaa bisha Nofembar ee 2018ka.

"Indhahaygu madaxa ayay ka soo boodi gaareen," waxay sidaa u sheegtay wargeyska Erie Times-News. "Waxaan diyaarinaynay nalalkii ciidda Masiixiga, waxaan ka shakiyay in aan si sax ah u diyaarinay." ayay hadalka intaas ku sii dartay.

Shirkadda korontada ayaa markii dambe sheegtay in lacagta rasmiga ah ee haweenayda lagu leeyahay ay tahay 284.46 oo doolar.

Afhayeenka shirkadda korontada ayaa sheegay in uusan ogayn sida ay ciladdaasi u dhacday ee Horomanski looga dalbaday in ay bixiso 284,460,000,000 oo doolar, halkii laga dalban lahaa in ay dhammaadka Diiseembar ka bixiso 28,176 oo doolar.

"Ma xasuusto waligay ruux laga dalbaday in uu bixiyo kharash koronto oo balaayiin doolar ah," ayuu Mark Durbin ku yiri Erie Times-News.

"Wuxuu sheegay in uu macmiilka uga mahadcelinayo in ay la soo xiriirtay shirkadda korontada si ay ugu wargaliso khaladka dhacay."