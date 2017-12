Dilkii la daboolay ee Benazir Bhutto

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Benazir Bhutto oo ku sugan isu soo bixii lagu dilay

Benazir Bhutto waxa ay ahayd haweenaydii ugu horeysay ee hoggaamiye ka noqotay dal Muslima ah, muddo 10 sanno ka badan ayaana hadda laga joogaa tan iyo intii la dilay.

Dilka Bhutto ayaa waxa uu aragti kaa siinayaa sida ay u shaqayso dowladda Pakistan in ka badan intii laga fahmi karo cidda amartay dilkeeda.

Bhutto waxaa dilay wiil 15 jir ah oo lagu magacaabo Bilal, 27-kii bishii Diseembar, 2007-dii.

Bilaal ayaa toogasho ku dilay Bhutto ka hor intii uusan isaga is qarxinin, waxaana la sheegay in ay soo direen kooxda Talibaanka Pakistan.

Waxa ay markaas kasoo baxday isu soo bax weyn oo olole siyaasadeed ah, oo ka dhacay magaalada Rawalpindi.

Benazir Bhutto waxa ay ahayd gabadha uu dhalay Zulfikar Cali Bhutto, ra'isulwasaarihii ugu horeeyay ee si dimoqoraadi ah loo doortay dalka Pakistaan, kaas oo isna ay xukun dil daldalaad ah ku fuliyeen militariga af gambiga kuDilkii la daboolay ee Benazir Bhutto la wareegay Pakistan ee madaxweyne Jeneraal Siya Ul Xaq.

Labo jeer ayay Ra'isulwasaare ka noqotay Pakistan Bhutto, balse markasta waxaa xilka ka qaadi jiray militariga oo aanan iyada ku kalsoonayn.

Markii la dilayay waxa ay isku dayaysay in ay markii seddexaad qabato xilka ugu sareeya dalka, balse dilkeeda ayaa waxa uu horseeday kacdoon dadweyne oo aad u balaaran.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Weerarka waxa uu dhacay ilmiriqsiyo kadib markii sawirkan la qaaday

Jeneraalka iyo wicitaankii taleefoonka hanjabaadda ahaa

10 sano kadib , jeneraalkii ciidammada madaxda ka ahaa markii la dilay ayaa sheegay in dad madax ah ay ku lug lahaayeen dilkeeda.

Jeneraal Pervez Musharash oo ahaa madaxweynihii Pakistan xiligii la dilayay haweenaydan ayaa sheegay in dad ka mid ah ciidammada ay Talibaan kala shaqeeyeen dilka Bhutto.

Image caption Pervez Musharraf ayaa beeniyay in uu taleefoon ugu hanjabay Bhutto

Waa qirasho layaab leh xilli madaxda ciidammada ay diidaan wax kasta oo sheegashooyin ah oo muujinaya in dad dowladda ka mid ah ay lug ku lahaayeen dilka Bhutto.

Musharaf ayaa laftiisa lagu soo oogay dacwado la xiriira dilka qaarijinta ahaa ee Bhutto iyo waliba abaabulka dilka.

Dacwad oogayaasha ayaa sheegay in Musharaf uu taleefoon kula hadlay Bhutto 25-tii bishii sebtember, 2007-dii, seddex todobaad ka hor intii aysan soo afjarin musaafurintii iskeed ahayd ee ay Pakistan kaga maqnayd, iyada oo markaas ku sugnayd magaalada Washington.

Gacanyarihii Bhutto Mark Seighal iyo saxafiga lagu magacaabo Ron Suskind ayaa sheegay in ay la joogeen Bhutto markii uu taleefoonka usoo dhacayay, islamarkaasna ay u sheegtay in Musharaf uu u hanjabay, ugana digay in ay usoo laabato Pakistan.

Balse Musharaf ayaa beeniyay in uu wacay gabadhan, islamarkaasna amray dilkeeda.

Shirqoolkii dilka

Dacwadda Musharaf loo heysto ayaanan horey u soconin, sababtuna waxa ay tahay in uu musaafuris ku joogo magaalada Dubai.

Balse wiilka ay dhashay Bhutto, islamarkaasna dhaxalkeeda leh Bilawal ayaa diiday sheegashada Musharaf ee ah in uusan wax lug ah ku lahayn dilka Bhutto.

"Musharaf waxa uu si qaldan uga faa'iiday xaaladda oo dhan, si ula kac ah ayuu u mijo xaabiyay amniga Bhutto, taas oo saamaxday in si sahlan loo dilo" ayuu yiri Bilawal.

Lahaanshaha sawirka Dawn News TV Image caption Sawirro la isku keenay oo laga soo jaray muuqaal uu baahiyay taleefishinka Dawn ee Pakistan, waxa uu muujinayaa Bhutto oo gacanta u haadinaysa taageerayaasheeda, iyo nin bastoolad ridaya magaalada CRawalpindi 27 December 2007.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Toogashada waxaa xigay qarax bambaano oo ay ku dhimatay.

Shan qof ayaa loo xiray dilkii Bhutto, waxaana koow la xiray ninka lagu magacaabo Aitzaz Shah oo qirtay in Talibaan ay usoo igmadeen dilka Bhutto, balse uu aad uga xanaaqay markii uu ogaaday in isaga la galiyay keydka , si haddii Bilaal uu ku guul daraysto dilkeeda uu markaas isaga u fuliyo dilka.

Labo kale oo lagu kala magacaabo Rashiid Axmed iyo Sheer Zaman ayaa qirtay in ay wax ka abaabuleen dilka, halka labo qof oo ay ilmo adeero yihiin oo degan magaaladii uu dilka ka dhacay ee Rawalpindi ay hoy siiyeen Bilaal habeenkii ka horeeyay maalintii uu dilka dhacayay.

Inkasta oo laga laabtay qiraalkooda, haddane xogta diiwaansan ee taleefoonada dadka la tuhunsanyahay iyo caddaymo laga heley halkii ay degenaayeen ayaa muujiyay in qiraalkooda uu run ahaa.

Tusaale ahaan sheeyga hiddo-sidaha ah (DNA) oo laga qaaday hilbihii Bilaal ee go'goay ee laga uruuriyay meeshii qaraxa ka dhacay, kadibna lagu baaray sheeybaar ku yaala Maraykanka ayaa waxa ay is yeesheen hiddo-sidayaashii laga heley dharkii iyo shukumaankii uu isticmaalay Bilaal ee laga heley guriga Hasnain Guul oo ahaa ninka hoyga siiyay habeenkii ka horeeyay maalintii uu dilka fulin rabay.

Image caption Shanta qof ee loo heysto in ay soo maleegeen shirqoolkii lagu dilay Bhutto, kuwaas oo la cafiyay

Inkasta oo dacwad oogayaasha ay kalsooni badan ku qabeen in dadka la tuhunsanyahay la xukumo, haddane garsoorihii maxkamadda ayaa bishii sebtembar xukumay in uu cafiyay eedeysanayaasha, sababtuna tahay in la galay gefaf ku saabsan sida loosoo uruuriyay caddaymaha, maxkamaddana loo horkeenay.

Shanta qof ee dilka loo heysto ayaa wali xabsiga ku jira, iyada oo wali laga wardhawrayo rafcaan laga qaatay cafiska garsooraha.

Tuma ayay ahayd Benazir Bhutto ?

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Benazir Bhutto oo ku sugan isu soo bax olole siyaasadeed oo ka dhacayay magaalada Mirpur Khas, Pakistan, 18 December 2007

Waxa ay ahayd shaqsiyad haraysay saaxadda siyaasadda Pakistan muddo dheer, labo jeer ayay Ra'isulwasaare noqotay, waxayna kala ahaayeen 1988 illaa 1990-kii, iyo markale oo ahayd intii u dhaxaysay 1993-dii illaa 1996-dii.

Waxa ay ahayd gabadh da' yar oo jalaqsan, quruxna badan, taas oo isu soo muujisay in ay tahay qofka ay dadka ku badalan karaan siyaasadda ay raggu horboodayaan.

Balse markii labaad oo ay xilka ka dhacday, ayaa waxaa aad loola xiriiriyay musuqmaasuq iyo maamul xumo.

Waxa ay Pakistan ka tagtay sanadkii 1999-kii , iyada oo kusoo laabatay bishii Oktoobar, 2007-dii kadib markii madaxweynihii Pakistan Musharaf uu iyada iyo dad kalaba siiyay damaanad ah in aanan lagu soo oogi doonin dacwado la xiriira musuqmaasuq.

Waxa ay qorsheyneysay in ay ka qeybqaadato doorashooyinkii dhici lahaa 2008-dii, balse xafladdii soo dhaweynteeda ee magaalada Karachi ayaa waxaa qarxiyay Taliban, waana ay ka badbaaday markaas. Waxaana markaas dhintay illaa 150 qof, balse waxaa la dili doonaa labo bilood kadib.

Ninkeeda ayaa madaxweyne noqday

Dalka Pakistan waa wax iska caadi ah in aad maqasho dadka oo ka hadlaya in ninkeeda Asif Zardari uu ka dambeeyay dilka Bhutto, waxaana taas lagu saleeyay xaqiiqda ah in uu isaga noqday qofka ugu badan ee ka faa'iiday dilkeeda.

Balse dadka fikraddan aan la hubin faafinaya ma aysan soo bandhigin hal arrin oo caddeyn u noqon kara in Asif uu ka dambeeyay dilka xaaskiisa. Isaga aad ayuu u beeniyay in uu wax lug ah ku lahaa dilka.

Asif Zardari ayaase wajahaya eedeymo kale oo ah in inkasta oo uu noqday madaxweyne, islamarkaasna lahaa awoodaha oo dhan, in uu ku guuldaraystay in uu si fiican u baaro dilka xaaskiisa.

Waraaqo sir ah oo ay heshay BBC-da oo ku saabsan baaritaankii booliiska ee dilka ayaa muujinaya sida foosha xun ee loo maamulay baaritaanka, taas oo xiraa muujinaysay in booliiska aysan doonaynin in ay helaan dadkii dilka ka dambeeyay oo aan ka ahayn dadka darajadoodu hoosayso ee lasoo adeegsaday ee xabsiga lagu hayay.

Waxyaabaha farta lagu fiiqay ayaa waxaa ka mid ah in dadkii isku qarxiyay Bhutto 18-kii Oktoobar, 2007-dii, qaraxaas oo ay ku dhinteen 150 qof, in aanan illaa iyo hadda la aqoonsanin kuwa ay ahaayeen dadkii qaraxyada geystay.

Tusaale ahaan madaxa guddiga baaritaanka dilka Bhutto Saud Mirza ayaa sheegay in uu aqoonsaday in mid ka mid ah dadkii isku qarxiyay Bhutto magaalada Karachi, in uu kasoo jeeday qowmiyad yar oo magaalada Karachi degan oo asal ahaan kasoo jeedda Afrika.

Image caption Azif Zardari sayaa beeniyay in uu lug ku lahaa dilka xaaskiisa Benazir Bhutto

Balse xogtaas waligeed bulshada looma soo bandhigin, halkii ayaana looga haray.

Zardari ayaa sheegay in uu xitaa ku guuleystay in Qaramada Midoobay usoo magacoowdo guddi baara dilka Bhutto, balse guddiga waxa ay sheegeen in shaqadooda ay hor istaageen wasiiro ka tirsanaa dowladda Zardari.

"Waxaa jiray dad badan oo dowladda ka tirsan oo aan rabnay in aan waraysano, balse waa ay diideen" ayuu yiri Heraldo Munoz oo madax ka ahaa guddiga Qaramada Midoobay ee baaritaanka dilka Bhutto. Waxa uu intaas ku daray in xitaa gurigii ay joogeen guddiga ay dowladda ka qaaday illaaladii waardiyaha ka hayay.

Meydadka daadsan

In wax la daboolayay waa arrin iska cad oo aanan shaki ku jirin. Baaritaan ay samaysay BBC-da ayaa lagu ogaaday in labo nin oo ka caawiyay Bilaal in uu gaaro halkii ay Bhutto ku sugnayd si uu u dilo, in iyagii ciidanka militariga ay dileen 15kii bishii Janaayo,2008-dii.

Sargaal sare oo ka tirsan dowladdii Zardari ayaa arrintan ku micneeyay in uu ahaa 'iska hor imaad', taas oo ah ereybixin ay dowladda u isticmaasho marka ay dhacaan dilalka aanan caddaalada loo marin.

Labadan nin waxa ay kala ahaayeen Nadir iyo Nasrullah Khan oo arday ka ahaa mandaraso Talibaanka lala xiriiriyo oo lagu magacaabo Xaqaani. Sidoo kale ardaydii kale ee wax ka ogaa dilka dhammaantood waa ay dhinteen.

Dadka lugta ku lahaa ee la dilay waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan oo isaga sameeyay bomka Bhutto lagu dilay, iyo Cabdullaahi oo isaga safriyay bomka, sida ku cad warbixin ay BBC-da heshay oo loo gudbiyay baarlamaanka gobolka Sindh ee Pakistan.

Qofkii kale ee la dilay waxa uu ahaa dacwad oogihii qaranka Chaudhary Zulfikar, kaas oo ahaa garyaqaan caan ah oo matalay dacwado badan oo dad darajo sare ay ku eedeysnaayeen.

Waxa uu saaxiibadiis u sheegay in uu horumar wanaagsan ka sameeynayo baaritaanka uu ku hayay dilka Bhutto.

3-dii bishii May, 2013-kii ayaa lagu dilay mid ka mid ah dariiqyada magaalada Islamabad xili uu kusii jeeday dhagaysiga dacwadda Bhutto.

Lahaanshaha sawirka FAROOQ NAEEM Image caption Dacwad oogihii gaarka ahaa Chaudhry Zulfiqar Ali ayaa la dilay isna

Ninkii loo maleynayay in uu dhintay oo nool

Waxaa jira nin markii hore la sheegay in uu dhintay, balse dib ay kasoo baxday in uu noolyahay.

Dadka loo qabtay dilka Bhutto waxa ay sheegeen in uu jiray nin la socda Bilaal oo isna bambaano ku xirnayd, kaas oo lagu magacaabo Ikramullaah.

Muddo sanooyin ah ciidammada sirdoonka Pakistan waxa ay ku adkaysan jireen in Ikramullaah lagu dilay weerar xagga cirka ah oo dhacay .

Balse liis ay bishii Agoosto soo saartay dowladda oo ah dadka loogu doondoonista badanyahay oo ka kooban 28 bog, ayuu Ikramullaah ku jiraa nambarka 9aad ee liiska.

BBC-da waxa ay ogaatay in Ikraamullaah uu ku noolyahay dalka Afghanistaan, halkaas oo uu ka yahay taliye darajo dhexe leh oo ka tirsan Talibaan.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Dad badan ayaa ka muraaro dilaacay dilka Bhutto

Dadka kaliya ee loo ciqaabay dilka Benazir Bhutto ayaa ah labo sargaal oo booliiska ah oo iyagu amray in goobtii lagu dilay Bhutto la dhaqo ka hor intii aanan laga qaadin wixii caddaymo ahaa ee meesha yiilay.

Dad badan ayaa aaminsan in xukunka ku dhacay uu yahay mid xaq darro ah, waxayna ku doodayaan in booliiska aysan meesha nadiifin lahayn haddii aysan markaas amar iyo ogolaansho ka haysanin militariga.

Markale arrintan waxa ay muujinaysaa in ay jirto wax daboolis weyn oo ay ku lug leeyihiin saraakiil sarsare oo ka tirsan militariga iyo kuwa hore oo hawlgab ah, kuwaas oo iyagu sheega in ay u adeegayaan wax ay ugu yeereen danaha qaranka Pakistan.