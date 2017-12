Dabaq Shiinaha ku yaala oo lagu xaraashayo suuqa internetka

Lahaanshaha sawirka TAOBAO

Suuqa internetka adduunka ayaa noqonaya mid sii balaaranaya, wax kastana loosoo suuq geynayo.

Haddii markii hore alaabaha yaryar lagu iibin jirey sida saacadaha , taleefoonada iyo qeybaha dharka, iminka waxa uu suuqa Internetka u talaabay mid lagu iibiyo waxyaabaha waaweyn, sida dhismo dabaq ah oo kale.

Dhisme dhererkiisu dhanyahay 156m oo ku yaala gobolka Shanxi ayaa lagu soo xayaysiisayay bogga Taoboa oo ah suuqa ugu weyn ee internetka.

Dhismahan oo aanan wali la dhamaystirin ayaa waxaa lagu doonayaa $84 milyan oo doolar.

Boggan ayaa sheegay in iibsiga noocan ah uu dadka ka caawin doono in si hufnaan ah xaraashka loo sameeyo.

Dhismaha dabaqan ayaa bilowday sanadkii 2006-dii, waxaana lagu waday in uu dhamaado 2011-kii, balse waxaa la sheegay in uu go'ay qarashkii , taas oo keentay in la xaraasho isaga oo aanan la dhamaystirin.

Ma ahan markii koowaad oo shey sidan u weyn lagu xaraasho suuqa internetka, sanadkan waxaa lasoo dhigay diyaarad weyn oo nooca Being 747 oo la iibiyay.

Dhismahan ayaa waxaa la wareegtay maxkamad, taas oo suuqa keentay, waxaana la sheegay in dhammaan maxkamadaha Shiinaha ay ka diiwaangashanyihiin suuqan.