Bosnia 'gashaantidii nolosha iyo geerida' oo xabsi lagu xukumay

Lahaanshaha sawirka BOSNIA STATE PROSECUTOR'S OFFICE Image caption Azra Bašić ayaa waxaa 2016 laga soo masaafuriyay waddanka Mareykanka

Maxkamad ku taal dalka Bosnia ayaa 14 sano oo xabsi ah ku xukuntay haweeney loo yaqaan 'gashaantidii nolosha iyo geerida' dambiyadii dagaal ee ay gaysatay sagaashameeyadii.

Azra Bašić ayaa lagu helay dambiyo ay gaysatay intii uu socday dagaalkii Balkan-ka, kuwaas oo ay ka mid yihiin jirdil ay u gaysatay shacabka qowmiyadda Serb.

Xaakimka ayaa sheegay in Bašić ay mas'uul ka ahayd "cadowtinimo gaar ah" oo lagula kacay dadkii ay soo xireen ciidammada Croat-ka Bosnia.

Xukunka lagu riday Bašić ayaa ah kii ugu xanuunka badnaa ee madaxa loo galiyo haweeney loo haysto inay gaysatay gaboodfallo intii uu socday dagaalkii Bosnia.

Bašić, oo ah 58 jir horay uga tirsanaan jirtay ciidammada Croat-ka Bosnia ayaa la sheegay in ay ka qeyb qaadatay jirdil loogeeytay shacabka qoomiyadda Serb.

Goobjoogayaal ayaa sheegay in ay si isdhaaf ah u xirxiri jirtay maxaabiista, nin ka mid ah maxaabiistana ay ku qasabtay in uu cabo shidal ka hor inta aysan dab ku shidin gacmihiisa iyo wajigiisa, kuwa kalana waxa ay ku qasabtay in iyagoo qaawan ay ku dhex guurguurtaan dhalooyin jajaban.

Dambiyada ugu khatarsan ee ay gashay ayaa ahaa dilka maxbuus ay qoorta toori ka galisay, sida uu sheegay xaakimka maxkamadda Bosnia.