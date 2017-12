Cabsi laga qabo habka loo maray carruurta Suuriya ee la daadguraynayo

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Gabar Suuriyaan ah oo ku dhex jirta gaari nooca gurmadka degdega ah oo ay howlwadeennada caafimaadka ka soo qaadeen degmada la go'doomiyay ee Douma, ee bariga magaalada Gouta kaddibna la geeyay magaalada Dimishiq

Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Suuriya ayaa sheegay inuu ka cabsi qabo in carruurta aadka ugu baahan in laga daadgureeyo magaalada la go'doomiyay ee ay fallaagadu gacanta ku hayso ee u dhaw magaalada caasimadda ah ee Dimishiq, in loo isticmaalo wax lagu gorgortamo.

Jan Egeland ayaa BBC-da u sheegay inuu fahansan yahay in fallaagada ku sugan magaalada bariga Ghouta ay haatan ogolaadeen inay sii daayaan howlwadeenno ka tirsanaa dowladda kuwaas oo ay ku badasheen in marin ammaan ah la siiyo carruurta si aadka ah u xanuunsan:

Hay'adda caafimaadka ee Suuriyiinta Mareykanka ayaa sheegtay in habeenkii Arbacada laba iyo toban bukaan laga daadgureeyay magaalada Ghouta, kaddib markii afar bukaan la qaaday maalintii Talaadada.

Waxa ay hay'addu sheegtay 13 bukaan oo kale oo daweyn degdeg ah u baahan ay tahay in la daadgureeyo maanta oo Khamiis ah.

Gudoomiyaha hay'addaasi, Dr Axmed Tarakji, ayaa BBC-da u sheegay inuu ka walaacsan yahay heshiisyadaas lugaha la soo galaya dadka rayidka ah: