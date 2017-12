Waa kuma George Weah, madaxweynaha cusub ee Liberia?

Lahaanshaha sawirka AFP

George Weah waxa uu ku dhashay magaalo isku raran ah oo ka tirsan magaalada caasimadda ah ee Manrovia, halkaas oo markii dambe uu ka aaday qaaradda Yurub halkaas oo ka noqday ciyaaryahan caan ah, kadibna hadda ayuu noqday madaxweynaha dalka Liberia.

Haddabe sidee ayuu halkan kusoo gaaray George Weah?

Koriimo

Magaalada yar ee uu ku koray Weah waxaa lagu magacaabaa Clara, waxayna Manrovia u jirtaa meel loo soconayo saacad iyo bar marka baabuur la wato.

Weah ayaa waxaa halkan geeyay waalidkiis si uu ula noolaado ayaydiis, xiligaas waalidkiis waxa ay ku noolaayeen degmada Grand Kru oo ah meelaha ugu faqrisan.

Taariikhdaas faqrinimada ayaa taageerayaashiisa agtooda uu uga noqday qof halyay ah oo aad u dadaalay.

Isaga oo yar ayuu bilaabay ciyaaraha kubbadda cagta, dadaal badan oo uu sameeyay ayuu ku gaaray heer ah in uu ka tago Clara, noloshiisana isbadal ku sameeyo.

Xitaa waxa uu dhexda uga tagay iskuulka si uu horumar uga gaaro kubbadda cagta, go'aankaas oo ahaa mid uu ku bullaalay, balse dhibaatooyin u keenay markii uu damcay in uu u tartamo xilka madaxtinimada.

Xiddig Kubbadda Cagta

Mustaqbalka George Weah waxa uu is badalay kadib markii tabobare Arsene Wenger uu ku arkay isaga oo ka dheelaya dalka Cameroon.

Maamulaha ayaa markii kadib Weah geeyay Yurub, halkaas oo uu u saftay kooxaha AS Monaco, Paris Saint Germain, AC Milan, Chelsea, Manchester City iyo Olympique Marseille.

Intii uu waqtiga socday, Weah waxa uu qaanadaha armaajadiisa ka buuxsaday abaalmarino kala duwan oo ay ka mid tahay abaalmarinta ciyaaryahanka sanadka ee FIFA iyo abaalmarinta Ballon d'Or sanadkii 1995-kii.

Balse waligiis ma uusan halmaamin dalkiisii hooyo, kaas oo markaas ku jiray dagaal sokeeye oo ay ku dhinteen dad gaaraya 250,000 qof.

Mararka qaarkood jeebkiisa ayuu lacagta ka bixin jiray si xulka qaranka Liberia ay ugu safraan ciyaaraha dibedda.

Weah waa muusigiiste hibo leh, wuxuuna mihnadda muusiga iyo heesaha ku laabtay sanadkii 2014-kii, xiligaas oo isaga oo kaashanaya fanaaniin reer Ghana uu soo saaray heeso uu kaga digayo cudurka Ebola.

Waxyaabahan yaryar ee uu sameeyay ayaa aad loo xusuustaa illaa iyo maanta.

Mar ayuu noqday danjiraha hay'adda carruurta adduunka ee UNICEF, wuxuuna ka qeybqaatay arrimaha samofalka.

Madaxweynihii hore ee Liberia Charles Taylor ayaa mar uga shakiyay in uu doonayo kursigiisa madaxnimo kadib markii uu Weah diiday in uu ookiyaalka iska bixiyo xili labada nin ay kulmayeen.

Malaha taas waa uu ku saxnaa Taylor, Mr Weah ayaa sameeyay xisbiga CDC waxyar ka hor doorashooyinkii 2005-tii.

Goolkii ugu dambeeyay ee Weah

Wariyaha BBCda ee Jonathan Paye-Layleh ayaa sheegay in uu dareemay in damaca Weah ee ah goolka ugu dambeeyo ee uu rabo in uu dhaliyo uu yahay in uu noqdo madaxweynaha Libera markii uu la kulmay sanadkii 2004-tii, magaalada Manrovia.

Waxa uu xiligaas ahaa danjiraha UNICEF, shaqadiisana waxa ay ahayd in uu ku dhiirogaliyo da'yartii dagaalamaysay in ay hubka dhigaan.

Weah ayaa markii uu saxaafadda la hadlay kadib wariyaha ku yiri "waxaa la gaaray xiligii dadka yaryar ee dalkan ay hormuud ka noqon lahaayeen".

Inkasta oo uusan Weah si cad u sheegin in uu madaxnimo damaacinayo, haddane sidii uu u hadlayay ayaa laga garan karay waxa maankiisa ka guuxaya.

"Sidaasi darteed maanan la yaabin markii sanad kadib aan maqlay in uu Weah isu sharaxay madaxweynenimada" ayuu yiri wariyaha BBC-da.

Balse markii uu tartan la galay haweenayda kasoo baxday jaamacadda Harvard Ellen Johnson Sirleaf, waxaana dhacday in aqoon la'aantiisa iyo qibrad yaridiisa ay ka dhigtay in si sahlan looga guuleysto.

Mid ka mid ah wargeysyadii xiligaas soo baxay ayaa ciwaan bogga hore kusoo qoray far waaweyn oo ah 'Caanimo v/s Aqoon', oo loola jeedo in ay tartamayaan qof caan ah (Weah) iyo qof aqoon leh (Sirleaf).

Sirleaf ayaa markii guuleysatay, waxayna xilka qabatay labo xili .

Wariyaha BBC-da waxa uu Weah ku tilmaamay nin shucuurtiisa ay hagto oo waraysiyada bixiya marka uu isagu rabo in uu saxaafadda la hadlo, balse aanan inta badan ogolaanin wareysiyada marka laga doonto.

Sanadkii 2007-dii ayuu sheegay in uu dhameeyay dugsi sare, afar sano kadibna waxa uu ka qalin jabiyay jaamacad, isaga oo qaatay shahaadada maamulka ganacsiga oo uu ka qaatay jaamacadda DeVry ee gobolka Florida.

Sanadkii 2014-kii ayaa loo doortay xildhibaan ka tirsan Aqalka Sare ee Liberia, isaga oo kasoo galay gobolka Montserrado oo ay qeyb ka tahay magaalada caasimadda ah ee Manrovia.

Isla sanadkaas ayuu u tartamay madaxweyne ku xigeenimada Liberia, balse kuma uusan guuleysanin.

Sanadkii 2016-kii ayuu ku dhawaaqay in uu markale isu sharaxayo xilka madaxtinimada, taas oo ay dadka aad u jecleysteen.