Madaxwaynaha Iiraan oo ka digey dibadbaxyada dalkaasi

Lahaanshaha sawirka AFP/GETTY Image caption Hogaamiyaha Ruuxiga ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei (Bidix)Mr Rouhani (Midig)

Madaxwaynaha dalka Iiraan Xassan Rouhani ayaa markii ugu horeysay si toos ah uga hadlay dibad baxyada ka socda dalkaasi.

Madaxwayne Rouhani ayaa sheegay in dadka dalkaasi ay xaq u leeyihiin in ay dibad bax dhigaan balse aysan xaq u lahayn in ay ku kacaan fal rabshado wata.

Mr Rouhani ayaa ka digay in dowladiisa aysan u dulqaadan doonin in wax la burburiyo ama la abuuro qas iyo jahwareer bulshada wax u dhima.

Madaxwaynaha Iiraan oo hadal ka jeedinayay kulan ay lahaayeen golaha wasiirada ayaa sheegay in dhibaatooyiinka imika ay wajahayaan dadka reer iiraan ay yihiin kuwa ka dhashay cunaqabataynta caalamiga ah.

Dibad baxyada dalka Iiraan ka socda ayaa waxa ay ku sii fidayaan magaalooyiin badan.

Booliiska magaalada caasimada ah ee Tehran, ayaa isticmaalay biyaha tuubooyiinka laga tuuro si ay dibad baxayaasha u kala cayriyaan.