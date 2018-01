Banaanbaxyada Iran oo rabshado isu rogay dadna ay ku dhinteen

Lahaanshaha sawirka STR/AFP/Getty Images

Illaa 10 qof ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen banaanbaxyada rabshadaha isu rogay ee dalka Iran sida uu faafiyay taleefishinka dowladda.

Rabshadaha ayaa wali sii socda xili madaxweynaha dalkaas Xassan Ruuxaani uu ku baaqay degenaansho.

Madaxweynaha ayaa sheegay in rabshad aanan loo dulqaadan karin, balse waxa uu qirey in ay dadka xaq u leeyihiin in ay ra'yigooda cabbiraan.

Banaanbaxyada ayaa socday habeenimadii, iyada oo ay booliiska isticmaaleen sunta dadka kaga ilmeysiiso iyo biyaha. Waxa ay inta badan ka dhaceen magaalooyinka dalka Iran.

Waxa ay ka biloowdeen magaalada labaad ee dalkaa ee Mashhad, waxayna noqonayaan kuwii ugu balaarnaa tan iyo sanadkii 2009-kii.

Ciidammada illaalada kacaanka oo ku xiran hoggaamiyaha sare ayaa u digay banaanbaxayaasha, waxayna sheegeen in aanan loo dulqaadan doonin wax rabshada ah, gacan bir ahna lagu qaban doono dadka wax burburiyo.

Wariyeyaasha ayaa kusoo waramaya in illaalada kacaanka ay soo dhexgaleen arrimaha ay ka dhigantahay in xaaladda ay faraha kasii baxayso.

Dowladda ayaa bilowday in ay qadka ka saarto baraha bulshada iyo adeegga internetka, waxaana jira in warbaahinta dowladda ay biloowday in ay tabiso muuqaalada la xiriira banaanbaxyada.

Lahaanshaha sawirka EPA

Banaanbaxyada ayaa ka dhashay sida la sheegay duruufo dhaqaale oo adag oo soo food saaray shacabka reer Iran, waxayna dadka dalbanayaan in awoodda laga xayuubiyo xukuumadda waddaada ku xiran.

Balse ma jiro wax hoggaan ah oo ay leeyihiin mucaaradka, xili hore ayaa la xirxirey hoggaamiyeyaasha mucaaradka ama waa la musaafuriyay.

Banaanbaxayaasha qaarkood ayaa ku baaqayay in lasoo celiyo boqortooyadii reer Shah, iyada oo wiil uu dhalay boqorka oo ku nool Maraykanka oo lagu magacaabo Reza Pahlavi uu soo saaray war murtiyeed uu ku taageerayo banaanbaxayaasha.

Lahaanshaha sawirka Reuters

Madaxweyaha Iraan Ruuxaani ayaa madaxweynaha Maraykanka Trump ku tilmaamay "cadawga Iraan tin illaa iyo cirib", kadib markii Trump uu Iran ku eedeeyay in ay dadka caburinayaan.